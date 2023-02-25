Motorola Defy 2 uydu bağlantısı özelliği ile tanıtıldı

Motorola, MWC 2023’ten hemen önce Android ve iOS akıllı telefonlar için dikkat çekici bir cihaz piyasaya sürmüştü. Tanıtılan ürün, herhangi bir telefon modelinde uydu iletişime izin veren küçük bir aygıt olan Defy Sattellite Link ismiyle lanse edildi. Bununla birlikte şirket, varsayılan olarak iki yönlü uydu iletişimini destekleyen, uzak ortamlarda dayanıklılık ve kullanıma odaklanan yeni telefonu Motorola Defy 2 ile karşımıza çıktı.

Motorola Defy 2 özellikleri

Ekran: 6,6 inç, Full HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 120 Hz yenileme hızı desteği

6,6 inç, Full HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 120 Hz yenileme hızı desteği İşlemci: MediaTek Dimensity 930 (2,2 GHz’e kadar)

MediaTek Dimensity 930 (2,2 GHz’e kadar) RAM kapasitesi: 6 GB

6 GB Dahili depolama: 128 GB

128 GB Arka kamera: 50 MP (ana kamera) + 8 MP (ultra geniş açılı lens) + 2 MP (makro kamera)

50 MP (ana kamera) + 8 MP (ultra geniş açılı lens) + 2 MP (makro kamera) Ön kamera: 8 MP

8 MP Pil: 15 W şarj ve Qi kablosuz şarj ile 5.000 mAh

15 W şarj ve Qi kablosuz şarj ile 5.000 mAh Diğer özellikler: 5G, suya, toza, fiziksel darbelere karşı dayanıklılık, uydu iletişimi

5G, suya, toza, fiziksel darbelere karşı dayanıklılık, uydu iletişimi İşletim sistemi: Android 12

Motorola, uydu iletişimi özelliğine sahip ilk Android telefonu olan Defy 2 ile dikaktleri üzerine çekti. Bullitt iş birliği ile hayata geçirilen cihaz, her türlü olumsuz koşulla beraber dalış ile fiziksel darbelere karşı da büyük bir dayanıklılık gösteriyor. Uydu mesajlaşma servisi cihaza entegre edilirken, cihazın donanımında MediaTek’in geliştirdiği Dimensity 930 işlemci bulunuyor. Aynı zamanda 6 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanı eşleştiriliyor.

6,6 inç panel üzerinde kalın çerçevelere ev sahipliği yapan yeni Motorola telefonu Full HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Ön tarafta 8 MP selfie kamerası yer alırken; arka kısımda ise 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens bulunuyor.

15 watt hızlı şarj desteği ile gelen Motorola Defy 2, Qi kablosuz şarjı destekleyen 5,000 mAh pil kapasitesi sunuyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 12 işletim sistemiyle çalışan modelin iki büyük işletim sistemi güncellemesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi alacağı vaat ediliyor.

Uydu iletişimi desteği sunan ilk Android telefon

Motorola Defy Satellite Link, yüksek dayanıklılık içeren cep telefonlarıyla tanınan bir marka olan Bullitt ile ortaklaşa bir şekilde tasarlandı. Anahtarlığa benzer bir yapıya sahip olan bu aksesuarın basit bir Bluetooth eşleştirmesiyle akıllı telefonlara bağlanabildiği vurgulanıyor. Cep telefonları arasında uydu mesajı göndermek için Bullitt Satellite Mesesnger uygulamasını indirmeniz gerekiyor. İletişim, ilk mesajın alıcısının uygulamayı indirme daveti içeren bir SMS alacağı şekilde sağlanıyor. Fakat yazılım, uydu üzerinden destek aramadan önce Wi-Fi ya da mobil ağlar aracılığıyla bağlantı kurmaya çalışıyor.

Uydu SOS acil durum modları ve konum paylaşımı sunan Defy Satellite Link, fiziksel yardım butonları ve Chect In komutlarıyla cep telefonu bağlantısı gerektirmiyor. MIL-STD 810H askeri dayanıklılık direncine sahip olan ürünün sıcaklık, fiziksel şok ve daha birçok zorlu testten başarıyla geçtiği söyleniyor. Aynı zamanda su ve toza karşı IP68 sertifikası yer alıyor.

Motorola Defy 2 fiyatı

Nisan ayında satışa sunulacak Defy Satellite Link’in fiyatı 99 dolar olarak açıklandı. Hizmet, Essential Messaging hizmetiyle yıllık 149 dolar karşılığında bir paket halinde de satın alınabiliyor. Bu plan, SOS yardımına ek olarak ayda 30 çift yönlü mesaj garantisi sağlıyor.

Bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren satışa çıkacak olan Motorola Defy 2, 599 dolar karşılığında satılacak. Cihazın satın alımına ek olarak 12 aylık SOS yardımı garanti edilecek.