Microsoft VASA-1: Fotoğrafları konuşturan yapay zeka tanıtıldı

Teknoloji devi Microsoft yapay zeka alanına yatırım yapmaya devam ediyor. Şirket, son dönemlerde yükselişe geçen AI trendini yakından takip ediyor. Bu bağlamda firma, bir portre fotoğrafı ve konuşma içeren bir ses dosyasını birleştirerek sıra dışı bir teknolojiye kapı aralıyor. VASA-1 adı verilen yeni AI aracı, fotoğrafları canlandırarak video ile konuşuyor.

Şimdilik ne yazık ki genel kullanıma sunulmayan Microsoft VASA-1 yapay zekası, etkileyici performansıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Bu noktada şirket, yeni AI aracının kötüye kullanım potansiyelini göz önünde bulundurarak kullanıcıların endişelerini haklı buluyor. Bu nedenle şirket, hizmetin güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanılabileceğinden tam anlamıyla emin olmadan yeni yapay zekasını herkese açık hale getirmeyi düşünmüyor.

VASA-1 fotoğraflara yapay zeka ile hayat katıyor

Microsoft’un geliştirdiği bu heyecan uyandıran yeni yapay zeka girişimi, sisteme yüklenen fotoğrafı seslendirerek basit bir şekilde videoya dönüştürüyor. Bu noktada sesten yüz ifadesi, kafa hareketi ve dudak senkronizasyonu ile videolar daha gerçekçi bir hale alıyor.

Microsoft tarafından yayınlanan örnek videolarda son derece başarılı sonuçlarla karşılaşılıyor. Fotoğraflara adeta hayat katan yeni AI aracı, videoda yer alan yüzleri farklı açılardan gösterecek şekilde hareketlendirerek ultra gerçekçi bir deneyim yaratıyor. Bunun için kullanıcıların çeşitli özelleştirme ayarlarında bulunmalarına izin veriliyor. Kullanıcılar bakış yönünü diledikleri gibi değiştirerek kafa boyutu ölçeğini de düzenleyebiliyor.

Microsoft’tan gelen bilgilere göre VASA-1 AI aracı çevrimdışı işleme modunda 45 fps hızında 512 X 512 piksel boyutunda videolar sağlıyor ve çevrimiçi akış modunda 40 fps’ye kadar destekliyor. Öte yandan hizmet, yalnızca gerçekçi videolar üretmekle kalmıyor; aynı zamanda animasyon ve sanatsal içerikler de üretiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

Microsoft deepfake tehlikesine karşı beklemeyi tercih ediyor

Şirketin yeni AI aracı her ne kadar büyük bir ilgi görse de bazı etik tartışmaları da beraberinde getiriyor. VASA-1’in kötüye kullanım riskine karşı farkındalığa sahip olan Microsoft, deepfake tehlikesine ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Gerçek insanlardan yanıltıcı veya zararlı içerik oluşturan her türlü davranışa karşıyız ve sahte tespitleri ilerletmek için tekniğimizi uygulamakla ilgileniyoruz. Şu anda bu yöntemle oluşturulan videolar hala tanımlanabilir eserler içeriyor ve sayısal analiz gerçek videoların orijinalliğine ulaşmada hala bir boşluk olduğunu gösteriyor.”

Söz konusu endişeleri giderene kadar VASA-1 yapay zeka aracını genel kullanıma sunmayacağını bildiren Microsoft ekibi, bununla alakalı olarak acele etmeyeceklerini ifade ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En iyi yapay zeka seslendirme araçları (ücretli ve ücretsiz)