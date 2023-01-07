Meta Quest 2 rakibi AR/VR kulaklığı: HTC Vive XR Elite tanıtıldı

Las Vegas’ta gerçekleştirilen tüketici elektroniği fuarı CES 2023, birbirinden etkileyici yeni teknolojilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Pek çok ünlü markanın boy gösterdiği organizasyonda HTC, Meta Quest 2 cihazıyla rekabet edecek yeni artırılmış ve sanal gerçeklik (AR/VR) kulaklığını piyasaya duyurdu. Daha önce Vive Flow ve Vive Focus gibi cihazlarla bu pazarda boy gösteren şirket, şimdi ise HTC Vive XR Elite modelini tanıttı. Etkinlikte sergilenmeye devam eden model, güçlü özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

HTC’nin yeni VR/AR kulaklığı, açıklanan teknik özelliklere göre şu anda piyasadaki en iyi artırılmış ve sanal gerçeklik başlığı olarak görülüyor. CES’te duyurulan bu cihazın, Meta Quest 2 modelinden üç kata kadar daha güçlü bir performans sunduğu belirtiliyor.

HTC Vive XR Elite özellikleri

Tayvan merkezli teknoloji şirketi HTC’nin yeni AR/VR cihazı, 90 Hz yenileme hızı ile akıcı bir performansa ev sahipliği yapıyor. Her birimde 2K olmak üzere toplamda 4K çözünürlük kalitesini destekleyen ürün, 110 derece görüntüleme alanı içeriyor. Etkileyici bir oyun deneyimine izin veren modelde, derinlik sensörleri aracılığıyla kullanıcılar bulundukları alanı çok rahat bir şekilde algılayabiliyor. Kullanıcıların el hareketlerini izlemeye katkıda bulunan dört ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

HTC Vive XR Elite çok sayıda video, oyun, fitness ve eğlence içeriğini bünyesinde taşıyor. Öte taraftan cihaz, üretkenlik uygulamaları konusunda da kullanıcılarına geniş bir yelpaze sunuyor. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon XR2 işlemciyle güçlendirilen model, Meta Quest 2 ile aynı işlemciye sahip olmasına rağmen rakibinden üç kat daha fazla işlem gücü vaat ediyor. 12 GB RAM kapasitesi ile gelen üründe 128 GB dahili depolama alanı sunuluyor.

Yeni AR/VR gözlüğünün ağırlığı 240 grama kadar düşüyor

2 saate kadar dayanıklı bir batarya ile gelen HTC imzalı yeni AR/VR kulaklığı, kulaklığı kapatmadan harici bir bataryayla değişim olanağı sunuyor. Tek bir şarjla 10 saate kadar kullanım imkanı sağlayan cihaz, USB-C ile şarj edilebiliyor.

HTC Vive XR Elite, yalnızca 625 gramlık ağırlığı ile son derece konforlu bir artırılmış gerçeklik deneyimi vaat ediyor. Meta Quest Pro cihazına göre çok daha hafif olan cihaz, uzun süreli kullanımlarda dahi kullanıcı deneyimini bozmamayı garanti ediyor. Öte taraftan ‘Gözlük Modu’ sayesinde kafa bandını, kullanıcıların kulağından sarkan bir çift çubukla değiştirme olanağı da yer alıyor. Bu sayede cihazın ağırlığı 240 grama kadar düşürülüyor.

HTC Vive XR Elite fiyatı

HTC yeni AR/VR gözlüğünü bir adet pil ve iki harekete duyarlı denetleyici içeren bir kit ile satacak. İsteğe bağlı olarak kullanıcılar, göz ve yüz izleyicileri gibi aksesuarları da talep edebilecek. 15 Şubat tarihinde ABD pazarında ön siparişe açılacak olan cihaz, 1.099 dolar karşılığında raflara gelecek. Cihazın diğer ülkelerde ne zaman satılacağı ise şimdilik bilinmiyor.

HTC Vive XR Elite’ın tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: