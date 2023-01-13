LeEco S1 Pro, iPhone 14 Pro klonu olarak piyasaya çıktı

Çin pazarında piyasaya sürülen LeEco S1 Pro, Apple’ın geçtiğimiz yılın eylül ayında dünyaya tanıttığı iPhone 14 Pro modelinin birebir kopyası olarak karşımıza çıktı. Tasarım konusunda amiral gemisi iPhone modeliyle neredeyse eşdeğer bir görünüme sahip olan cihaz, herkesi şaşırttı. Arka tarafta yer alan kamera kurulumu başarılı bir biçimde klonlanırken, Dinamik Ada tasarımı bile aynı tutuldu.

LeEco S1 Pro teknik özellikleri ile sınıfta kaldı

6,5 inç LCD ekrana sahip olan LeEco S1 Pro, 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük kalitesi sunuyor. 60 Hz yenileme hızı ile gelen cihazın tam olarak hangi Android işletim sistemi sürümü ile çalıştığı bilinmiyor. Fakat telefonda, Google Mobil Servisleri (GMS) hizmeti yerine Huawei Mobil Hizmetleri (HMS) desteği ile geliyor. Yani Play Store, Gmail, YouTube gibi servisler de dahil olarak üzere cihazda Google’ın herhangi bir ürün ya da hizmeti yer almıyor.

LeEco S1 Pro’nun en büyük başarısı hiç şüphesiz ki tasarımı oluyor. Cihaz, üst düzey yeni iPhone modellerinde yer alan Dinamik Ada tasarımını bünyesine entegre ediyor. Tıpkı iPhone 14 Pro ve Pro Max cihazlarında olduğu gibi bildirimler, hap şeklinde açılan bölmenin içine entegre ediliyor. Böylelikle ekranda daha temiz ve oturaklı bir görünüm sağlanıyor. Cihazın ön tarafında 5 MP selfie kamerası bulunuyor. Arka kısımda ise 13 MP ana kamera yer alıyor. Modülde yer alan diğer iki lens ile ilgili ise şimdilik herhangi bir detay bilinmiyor.

1.8 GHz saat hızına sahip dört Cortex-A75 çekirdeği ve yine 1.8 GHz saat hızına sahip dört Cortex-A55 çekirdeğine sahip bir Unisoc T7150 işlemci, cihaza performans sağlıyor. 12 nm işlemciye ek olarak 8000 mHz Imagination 9446 GPU yer alıyor. 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM kapasitesi seçenekleri ile 64 GB, 128 GB ve 256 GB’lık dahili depolama alanı opsiyonları eşleştiriliyor.

5.000 mAh pil kapasitesine sahip olan LeEco S1 Pro, 10 watt hızlı şarj desteği içeriyor. 9,5 mm kalınlığında olan cihazın ağırlığı ise 200 gram olarak açıklanıyor. Her ne kadar tasarım olarak birebir klon gibi görünse de cihaz, iPhone 14 Pro modeli ile teknik özellikler konusunda rekabet edemeyecek kadar zayıf bir donanıma ev sahipliği yapıyor. Zaten şirket, güçlü özelliklerden ziyade uygun fiyatlı ve uzaktan bakıldığında amiral gemisi iPhone’ları andıran bir seçenek vaadiyle tüketicilerinin karşısına çıkıyor.

Şu anda Çin pazarında ön siparişe açılan LeEco S1 Pro, 134 dolardan başlayan fiyatlarla alıcı karşısına çıkıyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre yaklaşık olarak 2 bin 500 TL’ye tekabül ediyor. Cihazın Çin pazarı dışında pek fazla ülkede satılmayacağı bilinirken; iPhone 14 Pro benzeri ilginç tasarımı neredeyse tüm dünyada büyük bir ses getiriyor. Apple’ın yasal olarak akıllı telefon üreticilerinden herhangi bir hak talep etmeyeceği ise şimdilik merak konusu.