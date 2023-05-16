Kyocera için yolun sonu: Cep telefonu pazarından çekildi

Japon teknoloji şirketi Kyocera, cep telefonu pazarından çekildiğini resmi olarak duyurdu. Şirket, bu yılın Şubat ayında 2,27 milyar JPY zarar ile karşılaştıktan sonra çözümü böyle bir önlem almakta buldu.

Geniş bir ürün portföyüne ev sahipliği yapan şirket, radikal bir dönüşüme gidiyor. Kyocera’nın bundan sonra geleneksel müşteriler için cep telefonu üretimi gerçekleştirmeyeceği, yalnızca kurumsal tarafa yönelik modeller ile faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceği öğrenildi. Şirketin CEO koltuğunda oturan Hideo Tanimoto, genel pazara yönelik pazarlama stratejilerini yürütmekte oldukça zorlandıklarını, artık sadece daha karlı operasyonlara yöneleceklerini bildirdi.

Kyocera telefon pazarında rakiplerine direnemedi

Görünüşe göre Kyocera, Asya pazarında büyük bir hakimiyet elde eden Xiaomi ve OPPO gibi markalar ile rekabete karşı koyamadı. Aynı zamanda Japonya pazarında Sony ve Sharp gibi başka güçlü isimler de şirketin sunmuş olduğu modellerin önüne geçti. 1989 yılından bu yana sektörde boy gösteren firma, önemli bir kararla artık tüketici odaklı akıllı telefon üretmeyeceğini bildirdi.

Cep telefonu pazarında bir dönemin güçlü isimlerin biri olarak öne çıkan Kyocera’nın son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu lansmanları ne yazık ki pek fazla rağbet görmedi. Şirket, geçmişte pek çok ilgi çekici model ile karşımıza çıkmıştı. İnovasyonu ön planda tutan marka, örnek olarak 2018 yılında Japonya pazarında piyasaya sürdüğü model ile beraber dünyanın en hafif cep telefonunu hayranlarına sunmuştu. Yalnızca 50 gram ağırlığındaki telefon, büyük bir ilgi toplamıştı.

Şirketin en son duyurduğu akıllı telefon modellerinden biri olan Kyocera DuraForce Ultra 5G seçeneği ise ultra dayanıklı yapısıyla beğeni toplamıştı. Bilindiği üzere cihazda IPX5 ve IPX8 sertifikaları ile birlikte Verizon Sapphire Shield D adlı çizilmez cam teknolojisine yer verilmişti.

Genellikle dayanıklılığı ve sağlamlığı ile tanınan, iş ve endüstriyel kullanıma yönelik özel telefonlar üretme konusunda uzmanlaşmış bir marka olan şirket; çevresel koşullara dayanabilen suya, toza ve darbelere direnç gsöteren cep telefonlarıyla öne çıkıyor. Bu nedenle şirketin üretmiş olduğu cihazlar inşaat, madencilik ve benzeri sektörlerde çalışanlar ve açık hava tutkunları için ideal birer seçenek olarak görülüyor.

Markanın modelleri genelde basit ve işlevsel tasarımlara sahip olurken, temel telefon işlevlerini yerine getirme yeteneklerine odaklanıyor. Esas itibariyle bu durum, şirketin akıllı telefon pazarında neden başarılı olamadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor.