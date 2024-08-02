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    iPhone 16 Pro Max’in maket görüntüleri paylaşıldı! Renk seçenekleri belli oldu

    Apple tarafından önümüzdeki ay piyasaya tanıtılacak amiral gemisi iPhone 16 Pro Max cihazının renk seçenekleri ortaya çıktı.
    iPhone 16 Pro Max

    Teknoloji devi Apple’ın önümüzdeki ay piyasaya süreceği yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi için geri sayım artık neredeyse başladı. iPhone 16 serisiyle ilgili her geçen gün yeni sızıntı haberleri ortaya çıkmaya devam ederken, gelen son haberlerle birlikte serinin en gelişmiş modelinin merak edilen önemli bir ayrıntısı gün yüzüne çıktı.

    Heyecan uyandıran performans canavarı telefonun maket görüntüleri internete sızdırıldı. iPhone 16 Pro Max göz alıcı renk seçenekleri ile karşımıza çıktı. Tüketicilerin ilgisini cezbedecek üç farklı renk seçeneğiyle raflarda boy göstermeye hazırlanan ürün şimdiden beklentileri daha da artırdı.

    iPhone 16 renk seçenekleri ortaya çıktı

    Apple tarafından çok yakında piyasaya sunulacak yeni amiral gemisi iPhone 16 Pro Max beyaz, siyah ve doğal titanyum olmak üzere üç renk seçeneği ile gelecek. Şu anda mevcut olan amiral gemisi iPhone 15 Pro Max’e göre merakla beklenen yeni telefon daha da derin bir siyah tonuna ev sahipliği yapacak.

    Sonny Dickson tarafından X (eski adıyla Twitter) platformundan paylaşılan gönderide iPhone 16 Pro Max’in maket görüntüleri yayınlandı. Yan yana duran modelin üç ayrı renk seçeneği karşımıza çıktı. Sızdırılan prototip görüntülerinden heyecan uyandıran cihazın şu şekilde görüneceği anlaşıldı:

    iPhone 16 Pro Max renk seçenekleri
    Görsel: Sonny Dickson / X (Twitter)

    İnternete sızdırılan prototip görüntüsünde iPhone 16 Pro Max’in üç renk seçeneği karşımıza çıkıyor. Bu renkler arasında en dikkat çekici olanı hiç şüphesiz ki siyah renk opsiyonu oluyor. Apple’ın yeni nesil amiral gemisi serisinde daha koyu bir siyah tonunu tercih edeceği anlaşılırken, üst düzey donanıma sahip modelin bu sayede daha zarif ve cazip bir görüneceğini söylemek mümkün. Bu renk seçeneğinin ayrıca M3 çipli MacBook Pro‘ya yakın bir ton ortaya koyduğunu da eklemekte yarar var.

    Amiral gemisi iPhone modellerinde daha önce de siyah renk seçeneğine yer veren Apple, şimdiye kadar daha griye yakın ve açık bir ton tercih ediyordu. Ancak anlaşılan o ki şirketin bu tutumu yeni nesil modelde değişiklik gösterecek. Bununla birlikte şirketin “Pro” serisi modellerinin geçmiş yıllarda hep dört renk opsiyonuyla satışa çıktığı biliniyor. Paylaşılan görüntüde yalnızca üç renk seçeneği yer alırken, bunlar arasına bir üye daha ekleneceği tahmin ediliyor.

    Son olarak yayınlanan fotoğraftaki cihazların arkasında Apple logosu yer almaması biraz dikkat çekti. Fakat bunun bir prototip cihaz olduğunu belirtmekte yarar var. Elbette ki cihaz her zaman olduğu gibi nihai sürümünde yine arka kısmında Apple logosu ile karşımıza çıkacak.

    Peki ya siz iPhone 16 Pro Max renk seçenekleri ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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