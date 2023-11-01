Yüksek performanslı yeni M3 çipli iMac ve MacBook Pro çıktı

Teknoloji devi Apple gerçekleştirmiş olduğu Scary Fast etkinliğinde bir dizi yeni ürününü hayranları karşısına çıkardı. Şirket, M3 çipine sahip yeni Mac bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayar modellerini duyurdu.

iMac’in M3 çipli sürümünün yanı sıra MacBook Pro’da yer alan M3 Pro ve M3 Max seçenekleri de çarpıcı performanslarıyla büyük bir dikkat topladı. Şirketin üçüncü nesil çipleri, önceki nesillere göre çok daha yüksek bir performans vaat ediyor. Çiplerin teknik detaylarıyla birlikte yeni cihazların özellikleri ve fiyatları da ortaya çıkıyor.

M3, M3 Pro ve M3 Max çipleri yüksek performans sunacak

Apple’ın yeni çipleri 3 nanometre litografi ile piyasaya çıkıyor. Çipler önceki nesillere göre çok daha yüksek bir verimlilik ve güç vaat ediyor. 3D sahneleri işlemek, fotoğraf ya da video düzenlemesi yapmak, profesyonel müzik oluşturmak ve bunlar gibi çok daha zorlu görevde etkileyici bir hız sunulacağı belirtiliyor. Bununla birlikte şirket, oyun ve görüntü oluşturma işlemleri sırasında sanal nesnelerden daha fazla detay, daha gerçekçi gölgeler ve yansımalar için Mesh Shading ve Ray Tracing teknolojilerinden yararlanıyor.

Bir önceki çip serisi olan M2’ye göre yüzde 30, ilk nesil M1 çiplerine göre ise yüzde 50 daha hızlı bir performans sunuluyor. M3 çipi 25 milyar transistör, 8 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU ve 24 GB’a kadar birleşik RAM ile geliyor. M3 Pro’nun 37 milyar transistör, 12 çekirdekli CPU, 18 çekirdekli GPU ve 36 GB’a kadar RAM’e sahip olduğu belirtiliyor. Serinin en güçlü çipi olan M3 Max ise 92 milyar transistör, 16 çekirdekli CPU, 40 çekirdekli GPU ve 128 GB’a kadar RAM sağlıyor.

M3 çipli yeni iMac duyuruldu

Apple’ın M3 çipinden güç alan yeni 24 inç iMac modeli, bir önceki modelde olduğu gibi yine yeşil, sarı, turuncu, pembe, mor, mavi ve gümüş olmak üzere 7 aynı renk seçeneğiyle gelecek. 4,5K çözünürlük kalitesine sahip Retina ekranla gelen modelde 500 nite kadar parlaklık ve renkleri ortam parlaklığına göre otomatik bir şekilde uyarlayan True Tone teknolojisi sunulacak.

Güçlü özellikler vaat eden cihazda FaceTime HD kamera, yüksek kaliteye sahip mikrofon seti, 6 hoparlörlü bir ses sistemi ve Uzamsal Ses desteği ile gelecek. Yüksek hıza sahip Wi-Fi 6E desteğiyle çıkacak model yeni iMac’in fiyatı 49 bin 999 TL’den başlayan rakamlarla karşımıza çıkıyor.

M3, M3 Pro ve M3 Max çipli yeni MacBook Pro tanıtıldı

Apple’ın yeni güçlü M3 çip serisiyle donatılan MacBook Pro modelleri, oyunlarda daha gerçekçi bir aydınlatma sistemi ve 2,5 kata kadar daha hızlı işleme imkanı vaat ediyor. 14 inç ekranlı ve M3 çipli model, harici monitörle uyumlu bir şekilde çalışıyor ve 22 saate kadar pil ömrü vaat ediyor.

M3 Pro ve M3 Max çipli sürümler ise dört adede kadar harici monitöre izin verirken, 18 saate kadar pil sunuyor. M3 Pro ve M3 Max çipli yeni 16 inç MacBook Pro modeli ise dört adede kadar harici ekran desteği ve 22 saat pil performansı sağlıyor.

Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 desteklerine sahip olan cihaz, MagSafe konektörü, üç adet USB-C bağlantısı, kulaklık girişi, SDXC ve HDMI kart desteği yer alıyor. Önceki nesilde karşımıza çıkan tasarım dilini koruyan ürünler, M3 Pro ve M3 Max işlemciye sahip modellere özel daha koyu bir Uzay Siyahı renk seçeneğiyle raflarda dikkat toplayacak.

M3 çipli yeni 14 inç MacBook Pro 62 bin 999 TL’den başlayan rakamlarla Türkiye’de satışa sunuluyor. M3 Pro çipli sürüm ise 78 bin 999 TL’den satılıyor. Cihazın 16 inçlik versiyonu ise M3 Pro çipli seçeneğiyle 94 bin 999 TL, M3 Max’li modelde ise 130 bin 599 TL’den listeleniyor.