iOS 14 destekleyen iPhone modelleri

Apple, yeni işletim sistemi iOS 14‘ü pek çok yeni özellikle beraber kullanıma sundu. Hangi modellerin destekleneceği ise merak konusu oldu.

Yapılan açıklamaya göre iOS 14‘ün iPhone 6s ve daha sonra çıkan iPhone modellerine geleceği açıklandı.

iOS 14 güncellemesini alacak olan iPhone modellerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (3. nesil)

iPhone Touch (7. nesil)

iPhone SE ve iPhone 6s’in hala desteklendiğini görmek ilgi çekici bir detay. Zira bu iki cihaz için iOS 13 desteği sağlanması bile beklenmezken iOS 14 güncellemesi alacak olması Apple’ın kullanıcılara olan desteğini gösteriyor diyebiliriz.

iOS desteğine dair geçmişe yönelik bilgi almak isterseniz Statista tarafından hazırlanan aşağıdaki infografiği de inceleyebilirsiniz.