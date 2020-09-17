Anasayfa Teknoloji iOS 14 destekleyen iPhone modelleri
HaberlerTeknoloji
Son güncelleme:

iOS 14 destekleyen iPhone modelleri

iOS 14 güncellemesini alacak olan iPhone modellerinin tam listesi.

Berat Latif
Berat Latif

Apple, yeni işletim sistemi iOS 14‘ü pek çok yeni özellikle beraber kullanıma sundu. Hangi modellerin destekleneceği ise merak konusu oldu.

Yapılan açıklamaya göre iOS 14‘ün iPhone 6s ve daha sonra çıkan iPhone modellerine geleceği açıklandı.

iOS 14 güncellemesini alacak olan iPhone modellerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz:

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE (1. nesil)
  • iPhone SE (3. nesil)
  • iPhone Touch (7. nesil)

iPhone SE ve iPhone 6s’in hala desteklendiğini görmek ilgi çekici bir detay. Zira bu iki cihaz için iOS 13 desteği sağlanması bile beklenmezken iOS 14 güncellemesi alacak olması Apple’ın kullanıcılara olan desteğini gösteriyor diyebiliriz.

iOS desteğine dair geçmişe yönelik bilgi almak isterseniz Statista tarafından hazırlanan aşağıdaki infografiği de inceleyebilirsiniz.

Görsel: Statista

Webmasto'ya abone olun!

Webmasto'ya abone olun; haftalık içerik özetleri, özel dosyalar, raporlar, faydalı ipuçları ve daha fazlasını e-posta yoluyla size gönderelim.

Takip Edin

Son Haberler

Facebook’un ilk artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü 2021’de piyasaya çıkıyor

Zeynep Yaprak Demirtaş - 0
Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook Connect etkinliği sırasında şirketin 2021 yılında artırılmış gerçeklik gözlüğüne ilişkin ilk ürünlerini satışa sunacaklarını belirtti. Şirketin sanal gerçeklik (VR)...
Devamını oku

Instagram IGTV videolarına yapay zeka ile oluşturulmuş açıklamalar ekleyecek

Zeynep Yaprak Demirtaş - 0
Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, sosyal medya yöneticilerini ve içerik üreticilerini memnun edecek yeni bir özelliğe kavuşuyor. Artık IGTV'deki videoların...
Devamını oku

iOS 14 destekleyen iPhone modelleri

Berat Latif - 0
Apple, yeni işletim sistemi iOS 14'ü pek çok yeni özellikle beraber kullanıma sundu. Hangi modellerin destekleneceği ise merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre iOS 14'ün...
Devamını oku

iOS 14 ile birlikte gelen yenilikler

Berat Latif - 0
Üç aylık beta testinden sonra merakla beklenen iOS 14 güncellemesi kullanıcıların erişimine sunuldu. Güncelleme pek çok özelliği beraberinde getiriyor. Gelen yeni özellikler arasında ana ekrana...
Devamını oku

PlayStation 5’in çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Barış Mancar - 0
Bir süredir ne zaman ve ne kadar fiyatla satışa sunulacağı merak konusu olan PlayStation 5 için Sony'den resmi açıklama geldi. PlayStation 5 Showcase canlı yayını...
Devamını oku

İlgili İçerikler

Teknoloji

iOS 14 ile birlikte gelen yenilikler

Berat Latif - 0
Üç aylık beta testinden sonra merakla beklenen iOS 14 güncellemesi kullanıcıların erişimine sunuldu. Güncelleme pek çok özelliği beraberinde getiriyor. Gelen yeni özellikler arasında ana ekrana...
Devamını oku
Videolar

Apple’ın “Time Flies” etkinliğini canlı olarak izleyin

Zeynep Yaprak Demirtaş - 0
Apple'ın yeni ürünlerini tanıtacağı Eylül ayı etkinliği "Time Flies", bu akşam gerçekleşiyor. Türkiye saati ile saat 20:00'de gerçekleşecek olan etkinlik, birçok yeniliğin de habercisi...
Devamını oku
Teknoloji

Mark Zuckerberg App Store’un incelenmesini istiyor

Berat Latif - 0
Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, kendisiye yapılan bir röportajda App Store ile ilgili sorulan sorulara çarpıcı cevaplar verdi. Axios tarafından gerçekleştirilen röportajda kendisine yöneltilen...
Devamını oku
Teknoloji

Apple’dan çalışanlarına özel yüz maskesi

Berat Latif - 0
Apple çalışanlarına özel olarak yeni yüz maskeleri tasarlamaya başladı. Apple Face Mask / Apple Yüz Maskesi olarak adlandırdığı bu yüz maskeleri havadaki partikülleri engellemek...
Devamını oku
Teknoloji

Google Haritalar 3 yılın ardından tekrar Apple Watch’ta

Berat Latif - 0
Daha önce bilinmeyen sebeplerle Google Haritalar uygulamasını Apple Watch'tan kaldıran Google, aradan geçen 3 yılın ardından uygulamayı yeniden Apple Watch kullanıcılarına sundu. Apple Watch'a gelen...
Devamını oku

Kategoriler

Konular

WebMasto

© 2020 Kutola Limited | WebMasto | Her hakkı saklıdır.