Honor X6 5G özellikleri resmen duyuruldu

Çinli teknoloji şirketi Honor geçtiğimiz yıl X6 modeli ile uygun fiyatlı telefon arayan tüketicilerin karşısına çıkmıştı. 6,5 inç LCD ekran, 50 MP ana kamera, 4 GB RAM kapasitesi ve 5.000 mAh batarya gibi öne çıkan özelliklere ev sahipliği yapan cihaz, kısa süre içinde dünya çapında büyük bir satış başarısı elde etti. Bugün ise şirket, cihazın 5G bağlantı desteğine sahip sürümünü duyurdu. Honor X6 5G resmen piyasaya tanıtıldı.

Honor’un yeni telefonu, esas itibariyle 4G sürümü ile neredeyse aynı teknik özelliklere sahip. Şirket yalnızca işlemci tarafında bir değişikliğe gidiyor. MediaTek’in Helio G25 işlemcisinin yerine Qualcomm tarafından geliştirilen Snadpragon 480 Plus işlemciye yer veriliyor. Bunun dışında donanım konusunda hiçbir yenilik yapılmazken, tasarım da birebir olarak korunuyor.

Honor X6 5G, Snapdragon 480 Plus işlemciyle geliyor

Yeni Honor telefonu HD+ çözünürlük kalitesine sahip olan 6,5 inç TFT LCD panel ile karşımıza çıkıyor. Bütçe dostu bir fiyat etiketi ile raflara gelmesi beklenen modelde 60 Hz yenileme hızına yer veriliyor. Infinity-V tasarım anlayışıyla gelen telefon, ön kısımda bulunan damla şeklindeki çentik içerisinde 8 MP selfie kamerası sunuyor.

Honor X6 5G modeli 50 MP ana kamera ile mobil fotoğrafçılara da göz kırpıyor. Üçlü kamera modülüne ev sahipliği yapan telefonda ayrıca 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü sunuluyor. LED flaş, HDR ve panorama desteğine sahip modelde 1080p@30fps video kayıt desteği bulunuyor.

Honor yeni telefonunda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 480 Plus işlemciyi tercih ediyor. Daha önce bu işlemci, şirketin başka modelleri olan Honor X8 5G ve Honor 70 Lite seçeneklerinde de karşımıza çıkmıştı. Bununla beraber cihazda 128 GB dahili depolama alanı ve 4 GB RAM kapasitesi bulunuyor. Şirket ayrıca kullanıcıların 3 GB sanal RAM desteğinden faydalanabileceğini vurguluyor.

Honor X6 5G, 22.5 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesine yer veriyor. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 12 işletim sistemi ve Magic UI 6.1 kullanıcı arayüzü ile çalışmaya başlıyor. Gümüş ve mavi renk seçenekleriyle gelen cihazın şimdilik satış fiyatı ve hangi ülkelerde raflara geleceği bilinmiyor.

Honor X6 5G teknik özellikleri