Disney+’ın aktif kullanıcı sayısı belli oldu

Netflix rakibi popüler dijital streaming platformu Disney+ abone tabanını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Her ne kadar mali anlamda istikrarsız bir süreçten geçen platform, Eylül ayının sonunda sona eren 2023 yılının son çeyreğine ilişkin mali raporunu yayınladı. Belgede Disney+ platformunun aktif kullanıcı sayısı ortaya çıktı.

Üç aylık periyotta milyonlarca yeni aboneye ulaşan platform, yine de büyük bir mali krizin eşiğinde gibi görünüyor. Ancak beklentiler, platformun 2024 yılı sonuna kadar zarar etmekten kurtulup kar elde etmeye başlayacağını öngörüyor. Bu çeyrekte 387 milyon dolarlık zarar bildirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda yine de şirket yüzde 74 oranında bir iyileşme sağlıyor.

Disney+ güncel kullanıcı sayısı açıklandı

Disney+’ın güncel kullanıcı sayısı belli oldu. Üç aylık periyotta şirket, yaklaşık 7 milyon yeni aboneyi bünyesine kattı. Bununla birlikte platform toplamda 150 milyondan fazla ücretli aboneye ulaşmayı başardı. Pastanın önemli bir kısmını temsil eden Hindistan’daki Hotstar aboneliklerinin de bu rakamlara dahil edildiğini hatırlatmakta yarar var.

Toplamda 150 milyondan fazla aboneye ulaşan Disney+’ın yalnızca kendi abone sayısı ise 112,6 milyon olarak belirtildi. Disney’in geçtiğimiz günlerde satın aldığı Hulu şu anda 48,5 milyon aboneye sahip olurken, ESPN+ ise 26 milyon kullanıcıyı bir araya getiriyor.

Yeni abonelerin yarısı temel paketi seçiyor

Şirket, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir başka basın bülteninde ise Disney Plus’a yeni abone olan kullanıcıların yaklaşık olarak yarısının reklamlı abonelik seçeneğini tercih ettiği vurgulanıyor. Standart pakete göre daha uygun bir fiyat etiketine sahip olan bu seçenek, kullanıcılara reklamlı da olsa dinamik bir deneyim vaat ediyor. Günümüzde pek çok kullanıcı birden fazla dijital platforma abone olduğu için daha ucuz planı tercih etmek, kullanıcılar açısından daha ideal olarak görülüyor.

Şirket, tüm yeni abonelerin yarısının, daha yüksek bir fiyat ödemek yerine yayın platformunda reklam destekli planı tercih ettiklerini duyurdu. Şirkete göre bu yılın Mart ve Eylül ayları arasında platformun etkileşiminde yüzde 35 oranında bir artış görüldü. Disney’in küresel reklamcılık başkanı Rita Ferro şunları söyledi: