Disney, Hulu’yu 8,6 milyar dolara satın aldı

Disney, Comcast’in Hulu platformundaki yüzde 33 hissesini 8,61 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıkladı. Gerçekleştirilen bu dikkat çekici satın alım, şirkete 48 milyondan fazla abonesi olan yayın platformunun tam kontrolünü sağlayacak. Yapılan anlaşmayla birlikte uzun bir süredir Hulu’nun kaderi hakkında devam eden tartışmalara son veriliyor.

Reuters’ın haberine göre nihai satış fiyatı hakkında anlaşmaya varılmadan önce platformun gerçeğe uygun değerini daha iyi tespit edebilmek adına 2024 yılında tamamlanması gereken bir değerlendirme süreci olacak. Disney’in platformun kalan hisselerini satın alma teklifi ise iki şirket arasında Hulu’ya en az 27,5 milyar dolar değer veren bir anlaşma kapsamında 2019 yılında başlamıştı.

48 milyondan fazla aboneye sahip

Geçtiğimiz aylarda Disney Genel Müdürü Bob Iger, Hulu’nun hisselerini satın alma konusunda istekli olduğunu göstermişti. Mart ayında yaptığı bir açıklamada Iger, anlaşmayı çok ama çok dikkatli bir şekilde incelediklerini ifade etmişti.

Netflix benzeri bir abonelik tabanlı yayın platformu olan Hulu, ilk olarak 2007 yılında 21st Century Fox, Comcast ve CNN’in eski çatı şirketi olan Time Warner’ın da aralarında bulunduğu bir grup medya devinin ortaklığı sonucunda hayata geçirildi. Fakat son yıllarda bu firmaların kendi dijital platformlarına odaklanmasıyla birlikte Hulu’ya gösterilen ilgi büyük oranda azaldı.

Şimdilik ne yazık ki Türkiye pazarında hizmet vermeyen Hulu platformu The Handmaid’s Tale, The Bear ve Reservation Dogs gibi pek çok orijinal dizi ve filme imza atıyor. Şu anda bu yapımları ülkemizde BluTV ve Disney+ platformlarından izleyebilirken, şirketin 48 milyondan fazla aboneye sahip olduğu vurgulanıyor.

Hulu, Disney+ ve ESPN+ ile entegre edilebilir

Disney, Hulu ile birlikte Disney+ ve ESPN+ gibi platformlardan oluşan portföyünü daha da genişletti. Bu satın alma kararıyla birlikte şirket, Hulu’da tam kontrol hakimiyetine sahip olacak. Öte yandan abonelere daha iyi bir deneyim sunmak adına şirket, platformu Disney+ ve ESPN+ platformlarıyla entegre edebilir.

Hulu platformu şu anda dizi, film, belgesel ve spor içerikleri de dahil olmak üzere oldukça geniş bir içerik havuzuna ev sahipliği yapıyor. Disney’in satın alımıyla birlikte platform, büyüyen bir abone tabanına daha kaliteli ve uzun ömürlü bir gelecek hazırlayabilir.