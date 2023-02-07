Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için e-Seferberlik başlatıldı

Tüm Türkiye’yi yasa sürükleyen Kahramanmaraş depremi ile ilgili Ticaret Bakanlığı önemli bir adım atarak depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Bakanlık, e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik) başlattı. Tamamen gönüllük esası çerçevesinde yürütülecek olan bu eylemde çevrim içi olarak hizmet sağlayan satıcılar ile kargo ve lojistik firmalarının katılım göstereceği açıklandı.

“Vatandaşlarımızın satın aldığı ürünler belirlenecek teslimat noktalarına Bakanlığımız koordinasyonumda ilgili platformlar ile kargo ve lojistik işletmecileri tarafından ulaştırılacaktır” açıklamasıyla karşımıza çıkan Ticaret Bakanlığı, e-Seferberlik çağrısına uyan platformlarda ihtiyaç ürünlerinin satışının gerçekleştirileceği belirtildi. Öte yandan bu platformların satıcılardan hiçbir şekilde komisyon ücreti almayacağı, aynı zamanda satıcıların ürünlerini indirimli fiyatlarla listeleyeceği aktarıldı.

Ticaret Bakanlığı, e-Seferberlik çağrısının yanı sıra online alışveriş platformlarında bazı satıcıların ürünlerini fahiş fiyatlar karşılığında listelemeye başladıklarını belirterek, bu tür fırsatçılık eylemlerine en ağır idari yatırım cezalarının uygulanacağını duyurdu. Bakanlığın konuyla ilgili son açıklaması şu şekilde oldu:

“Bu üzücü hadise sırasında ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlamıştır. Yaşanan bu olağanüstü dönemde devletimiz ve milletimiz büyük bir dayanışma örneği göstererek birbirine kenetlenmişken depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini suiistimal etmeye yönelik her türlü fırsatçılık faaliyetleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın.”

Hepsiburada, Deprem Yardımlaşma Seferberliği için özel sayfa oluşturdu

Online alışveriş sitesi Hepsiburada, Ticaret Bakanlığı’nın başlatmış olduğu e-Seferberlik çağrısına katılım sağlayan ilk platformlardan bir tanesi oldu. Deprem Seferberliği sayfası oluşturan şirket, ısınma ve gıda gibi temel ihtiyaçlara yönelik yardım ürünlerini bir araya getirdi. AFAD koordinasyonunda, herhangi bir ticari amaç olmaksızın bu ürünleri deprem bölgesine ulaştıracaklarını belirten firma, öte yandan Akut ve Ahbap Derneği ile birlikte Deprem Destek Kartları oluşturmaya başladı.

“Deprem felaketi sonrası afet bölgesine gerekli yardımların sağlanması, vatandaşlarımıza ihtiyaç duyabilecekleri temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması için çabalıyoruz. Siz de bu yardım seferberliğine destek olmak isterseniz Deprem Destek Kartı satın alabilir, yapmış olduğunuz her destekle yaraların daha hızlı sarılmasına katkıda bulunabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederiz.” açıklaması ile karşımıza çıkan Hepsiburada, Deprem Destek Kartları için Ahbap Derneği ve Akut ile birlikte hareket ettiklerini aktardı. Bununla alakalı olarak şu açıklamalarda bulunuldu:

“6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli büyük deprem yaşadık. AKUT Derneği olarak deprem felaketi sonrası afet bölgesine arama kurtarma çalışmalarının sağlanması için çabalıyoruz. Siz de bu yardım seferberliğine destek olmak isterseniz Dijital Destek Kartı satın alabilir, yapmış olduğunuz her destekle yaraların daha hızlı sarılmasına katkıda bulunabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Dijital Destek Kartı dijital bir üründür, Fiziki kart gönderimi yapılmaz. İptal ve iadeye kapalıdır.

6 Şubat 2023 tarihinde başta Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Adıyaman illerimiz başta olmak üzere 11 ilimizi derinden etkileyen ciddi bir deprem yaşadık. Ahbap Derneği olarak deprem bölgelerindeki depremzedelere fayda sağlayabilmek adına teyit edilmiş anlık beslenme, giyim, ısınma, barınma malzemeleri ihtiyaçlarına ve bölgede ilerleyen zamanlarda doğabilecek her türlü ihtiyaca cevap verebilmek için çabalıyoruz. Siz de bu çabamıza katkıda bulunmak isterseniz Dijital Destek Kartı satın alabilir, afetzedelerimize yardım eli uzatabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Dijital Destek Kartı dijital bir üründür, Fiziki kart gönderimi yapılmaz.”