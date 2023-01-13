Apple CEO’su Tim Cook kendi maaşına yüzde 40 kesinti yaptı

Teknoloji sektörü son dönemlerde büyük bir krizin içerisinde. Üst üste pek çok büyük firmanın toplu işten çıkarmalara gittiği ve mali durumlarını düzeltmek adına projelerinde küçültme uyguladıkları gündeme geliyor. Meta, Twitter, Salesforce, Vimeo, Google, Amazon ve daha pek çok şirket çalışan sayısını azaltmaya karar verdi. Krizin eşiğinde olan bir diğer markanın ise Apple olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl 3 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan ABD’li teknoloji devi, son aylarda 1 milyar dolar seviyesine gerilemiş durumda. Büyük bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kalan şirket, mali durumuyla yüzleşmek için kritik bir karar aldı. Apple, rakip firmalar gibi toplu işten çıkarmalara gitmek yerine yaşanan bu sıkıntıyı daha fedakar bir şekilde atlatacak. Steve Jobs’tan sonra şirketin başına geçen ve halen daha CEO koltuğunda oturan Tim Cook, yılın ilerleyen aylarında da devam etmesi muhtemel olan mali zorluklar ışığında, yıllık maaşının büyük bir kısmından feragat edecek.

Tim Cook maaşının yüzde 40’ına kesinti uyguladı

Apple’ın hissedarlarına gönderdiği bir vekaletnameye göre şirketin CEO’su Tim Cook, 2022 yılında 3 milyon dolar maaş, yaklaşık 83 milyon dolar hisse senedi kazancı ve 13,4 milyon dolar diğer tazminat türlerinden kazandı. Cook’un geçtiğimiz yıl elde ettiği toplam kazanç 99,4 milyon dolara ulaştı. Şirketin ekonomik olarak en görkemli dönemlerinden birinde etkileyici bir kazanç sağlayan yönetici, ekonomik sıkıntılarla boğuşurken de firmasının arkasında durdu.

2023 yılında Tim Cook, 3 milyon dolarlık taban maaş ve 6 milyon dolarlık yıllık ikramiye planıyla yaklaşık 49 milyon dolar para kazanacak. Geçen yıl 99,4 milyon dolara ulaşan şirket yöneticisi, bu sene gelirinden yüzde 40 feragat etmeye karar verdi. Fakat Cook’un, Apple’ın performansı ile bağlantılı hisseleri 2023’ten itibaren yüzde 50 oranından yüzde 75 seviyesine çıkacak. Dolayısıyla Cook’un cari yıl için toplam kazancı, şirketin yıllık akıbetine bağlı olarak çok daha yüksek meblağlara ulaşma potansiyeline de sahip durumda.

Steve Jobs’un hayatını kaybetmesinden sonra Apple’ın başına geçen Tim Cook, yıllardır şirketin hayranları için tartışılan bir isim durumunda. Kimileri Cook’un Jobs dönemine nazaran yenilikçi fikirlere yer vermediğini savunurken, kimileriyse şirketin marka değerini ve ekonomik kazancını benzersiz bir şekilde artırması nedeniyle onu bir dahi olarak görüyor. Cook’un söz konusu mali krizle alakalı yatırımcılarına gönderdiği mesaj şu şekilde oldu: