24 GB RAM’e sahip ilk telefonlar yolda

Yeni bir akıllı telefon satın alırken pek çok tüketicinin öncelikli kriterlerinden bir tanesi, RAM kapasitesinin yüksek olmasıdır. Büyük bir RAM’e sahip olmak cihazın performansını ve çoklu görevleri çok daha verimli bir şekilde yönetmenize katkıda bulunmaktadır. Yüksek RAM’le birlikte uygulamaların daha hızlı açılması ve çalışmasına izin verilir. Aynı zamanda uygulamaların daha stabil ve sorunsuz bir şekilde çalışmalarına da yardımcı olunur. Büyük uygulamalar, oyunlar ve çoklu medya içeriği gibi aşırı RAM gerektiren görevlerde nitelikli bir fayda sağlanır.

Günümüzde en yüksek RAM’e sahip telefonlar, 18 GB RAM kapasitesi ile hizmet veriyor. Asus ROG Phone 5 Ultimate ve ROG Phone 5s Pro, 18 GB’lık RAM kapasiteleriyle performans canavarı bir donanıma ev sahipliği yapıyor. Şu anda rekor bu cihazlarda bulunurken, yakında 24 GB RAM ile yeni bir rekora imza atılması bekleniyor.

24 GB RAM eşiğine yakında ulaşılacak

Akıllı telefon pazarı RAM kapasitesi konusunda yeni bir zirveye ulaşabilir. Halihazırda geliştirme aşamasında olan ve birden çok üretici tarafından kullanıma sunulacak modeller, 24 GB RAM eşiğini yakalayabilir. Ortaya çıkan bu dikkat çekici bilgi, Çinli sosyal medya uygulaması Weibo’daki Digital Chat Station hesabından geldi. Açıklanan bilgilere göre üst düzey akıllı telefonlar standart olarak 16 GB RAM ile gelmeye başlayacak. Fakat bu neslin en güçlü varyantları ise 24 GB RAM’le sunulacak. Aynı zamanda bu bileşen, herhangi bir sanal alan hariç, cihaza tamamen gömülü bir şekilde eklenecek.

Buradaki fikir, bu devasa miktardaki standart LPDDR5x belleğin arka planda uygulamaların daha iyi yönetimi için kullanılması yönünde değerlendiriliyor. Yine de bu kadar çok RAM’e sahip bir modelin, yüksek miktarda kullanılabilirliğe sahip bir cihaza göre sağlayacağı kazanımlar hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor. Ancak çok yakında bununla alakalı daha fazla detayın gündeme gelmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

OPPO, Realme ve OnePlus harekete geçti

Peki ya 24 GB RAM devrimine adım atacak akıllı telefon üreticileri hangileri olacak? Digital Chat Station’ın iddialarına göre OPPO, Realme ve OnePlus şirketleri bu konuda erken adım atan markalar arasında karşımıza çıkıyor. Üç firma da aynı holding olan BBK Electronics çatısı altında faaliyet gösteriyor.

Burada markalar bir dizi bileşeni, kaynağı, araştırma ve geliştirme unsurunu birbirleri ile paylaşıyor. Tüm bunlara ek olarak aynı işletim sisteminin varyasyonlarından gelen bir Android arayüzüne ev sahipliği yapıyorlar. Bu noktada üç marka arasında ana şirket olarak kabul edilen OPPO’nun ColorOS arayüzü devreye giriyor.

24 GB RAM kapasitesi ile ilgili olarak yarışın liderliğinde OnePlus Ace 2 Pro yer alıyor. Bu cihaz, OPPO Reno 10 Pro Plus’ın biraz değiştirilmiş bir versiyonu olarak dikkat topluyor. Realme’nin söz konusu cihazı hala belirsizliğini korurken, şu anda geliştirme aşamasında olduğunun altı çiziliyor. Her ikisi de 1 TB dahili depolama alanıyla gelecek ve işlemci olarak ise Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden yararlanılacak.