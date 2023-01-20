Vivo Y55s 5G, 50 MP ana kamera ve bütçe dostu fiyatıyla tanıtıldı

Vivo bugün yeni giriş seviyesi akıllı telefon modeli ile karşımıza çıktı. Vivo Y55s 5G tüm teknik özellikleri ile resmen tanıtıldı. Cihaz, Vivo’nun Aralık 2021 tarihinde piyasaya sürdüğü model ile aynı ismi taşıyor. Tasarım olarak da benzer bir görünüm içeren cihaz, arka yüzeyinde daha modernize edilmiş bir görünüm ve yeni kamera modülü estetiğiyle dikkat çekiyor. Öte taraftan yeni modelin eski cihaza göre teknik özellikleri konusunda da bazı farklılıkları göze çarpıyor.

Uygun fiyatlı telefon arayanlar için oldukça kaliteli bir seçenek olabilecek yeni Vivo telefonu, hem tasarımı hem de donanımı ile beğeni toplamayı başardı. Gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 700 işlemciden alan cihaz, kullanıcılara fiyat-performans odaklı bir deneyim sağlıyor.

Vivo Y55s 5G özellikleri

Ekran : 6,55 inç IPS LCD ekran, 2408 x 1080 piksel çözünürlük kalitesi, 60 Hz yenileme hızı

: 6,55 inç IPS LCD ekran, 2408 x 1080 piksel çözünürlük kalitesi, 60 Hz yenileme hızı İşlemci : MediaTek Dimensity 700

: MediaTek Dimensity 700 RAM kapasitesi : 4 GB ve 6 GB

: 4 GB ve 6 GB Dahili depolama alanı : 128 GB

: 128 GB Ön kamera : 8 MP selfie kamerası

: 8 MP selfie kamerası Arka kamera : 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Pil : 5.000 mAh pil kapasitesi, 18 watt kablolu hızlı şarj desteği

: 5.000 mAh pil kapasitesi, 18 watt kablolu hızlı şarj desteği İşletim sistemi : Android 12 tabanlı FunTouch OS 12 kullanıcı arayüzü

: Android 12 tabanlı FunTouch OS 12 kullanıcı arayüzü Renk seçenekleri: Siyah ve mavi

Vivo’nun giriş seviyesi yeni telefonu 6,55 inç IPS LCD panel ile karşımıza çıkıyor. Şık ve sade bir görünüm içeren cihaz 1080 x 2408 piksel (Full HD+) çözünürlük kalitesi sunuyor. 60 Hz yenileme hızıyla gelen cihaz, fiyatına göre başarılı bir ekran performansı yakalıyor. Yüzde 90,6 ekran gövde oranı sunan modelin ön kısmında su damlası çentiği içerisinde 5 MP selfie kamerasına yer veriliyor. Arka tarafta ise dikey kurulum ile yerleştirilen çift kamera modülü bulunuyor. Bu modülde 50 MP ana kamera bulunuyor ve yardımcı lens olarak 2 MP derinlik sensöründen yararlanılıyor.

Vivo Y55s 5G, gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 700 işlemciden alıyor. Daha önce bu işlemciyi Redmi Note 10 5G, POCO M3 Pro 5G, Samsung Galaxy A14 5G, OPPO A78 5G, Realme 10 5G, TCL 40R 5G gibi modellerde de görmüştük.

Vivo Y55s 5G fiyatı

Vivo’nun yeni telefonu şu anda Doğu Asya pazarında satışa sunulmuş durumda. İlk olarak Tayvan’da raflara gelen cihaz çok yakında diğer ülkelerde de satılacak. Siyah ve mavi renk seçenekleri ile gelecek olan modelin yaklaşık 270 dolar karşılığında satılacağı belirtildi. Cihazın Türkiye’de ne zaman listelenmeye başlayacağı ise şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.