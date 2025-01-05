Rockstar Games stüdyosundan yeni GTA 6 görüntüsü sızdırıldı

Rockstar Games stüdyolarından alındığı öne sürülen yeni bir GTA 6 görüntüsü büyük dikkat topladı.

Sızdırılan görüntü, oyunun PlayStation 5 geliştirme kitinde çalıştırıldığını bizlere gösteriyor.

Rockstar Games ekibi merakla beklenen GTA 6 oyunu üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Heyecan uyandıran yeni oyun, 2013’te çıkan GTA 5’ten sonra Grand Theft Auto serisine eklenen son yapım olarak nihayet bu yıl karşımıza çıkacak. Devasa bir haritaya sahip olması beklenen oyunla ilgili ortaya çıkan son gelişmeler, oyuna ilişkin beklentileri daha da yükseltti.

Ortaya çıkan yeni GTA 6 görüntüsü, merakla beklenen oyunun bir PlayStation 5 geliştirme kitinde çalıştığını bizlere gösteriyor. Rockstar Games stüdyolarında çekilen fotoğraf, oyunseverleri oldukça heyecanlandırdı. Heyecanla beklenen oyunun Sony konsolu için üretimine dair bazı ipuçları karşımıza çıktı.

GTA 6, PS5 geliştirme kitinde ortaya çıktı

GTA 6 News adlı X kullanıcısı tarafından yayınlanan fotoğraf, PS5 geliştirme kitinde ortaya çıkan yeni Grand Theft Auto oyununu gözler önüne seriyor. Fakat ne yazık ki burada görselin dışında oyun hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor. Yine de ekranda yer alan oyunda, serinin ilk kadın ana karakteri Lucia’yı görüyoruz. Fotoğraf, beklendiği gibi oyunun PlayStation 5 için hala geliştirilme aşamasında olduğunu bizlere yansıtıyor.

Yine de hemen bir sonuca varmaktan kaçınmak daha doğru olacaktır. Zira sızdırılan görüntünün yeni Rockstar oyunundan bile olmama ihtimali söz konusu olabilir. Aynı şekilde fotoğraflanan stüdyonun franchise geliştiricisine ait olduğunu söylemek de mümkün değil.

Dolayısıyla bu noktada Rockstar’dan gelecek resmi açıklamaları beklemek daha doğru olacak. GTA 6’nın geliştirme süreci ile ilgili şimdiye kadar pek fazla ayrıntı olmadığını belirtmekte fayda var.

Yakın zaman önce Take-Two Interactive’in CEO’su, oyunun neler sunacağını hayal edemediğimizi dile getirdi. Bu sürpriz açıklamanın Grand Theft Auro serisinin hayran kitlesi arasında yarattığını söylemek mümkün. Kesin bir çıkış tarihi verilmeyen oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 2025 yılında çıkması bekleniyor. Merakla beklenen oyunun PC versiyonu ise iddialara göre daha geç bir tarihte karşımıza çıkacak.