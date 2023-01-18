RedMagic 8 Pro dünya çapında piyasaya sürülüyor

Nubia geçtiğimiz ay Çin pazarında yeni RedMagic 8 Pro akıllı telefon modelini piyasaya sürdü. Olağanüstü bir tasarıma sahip olan model, güçlü teknik özellikleri ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede Çin’de büyük satış rakamlarına ulaşmayı başaran cihaz, şimdi ise küresel pazara gelmeye hazırlanıyor. Şirket, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olan cihazın global sürümünü resmen duyurdu.

RedMagic 8 Pro özellikleri

6,8 inç Full HD+ OLED ekran (2480 x 1116 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 960 Hz’ye kadar dokunmatik örnekleme hızı, 10 bit renk derinliği ve DCI renk gamı ​​-%100 P3, 1300 nite kadar parlaklık, DC karartma, 1440 Hz PWM karartma

Adreno 740 GPU’lu 4nm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci

256 GB depolama (UFS 4.0) ile 12 GB LPDDR5X RAM / 512 GB depolama (UFS 4.0) ile 16 GB LPDDR5X RAM

Redmagic OS 6.0 kullanıcı arayüzü ile Android 13 işletim sistemi

Çift SIM kart desteği

Samsung GN5 50 megapiksel 1/1.57 sensör ana kamera, 8 megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera

Ekranın altında 16 megapiksel ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

3,5 mm ses jakı, Stereo hoparlörler, Dual Smart PA, 3 mikrofon

163,98 × 76,35 × 8,9 mm / 228g

5G NSA/SA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Tip-C, NFC

65W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

6,8 inç OLED ekrana sahip olan Nubia telefonu, 120 Hz yenileme hızı ile oldukça kaliteli bir mobil performans vaat ediyor. Yüzde 93,7 ekran-gövde oranı sunan modelde ince çerçeveler yer alıyor. ICE 11.0 soğutma sisteminde yerleşik bir fan ve içinden geçen bir hava kanalına ev sahipliği yapan cihaz, dünyanın ilk 2068 mm çift pompalı VC 3D sıvı soğutma sistemini bünyesinde taşıyor.

Ekranın altında grafen ve 10 kata kadar soğutma malzemesi yer alıyor. Bu sayede RedMagic 8 Pro cihazının yüzey sıcaklığı 16 derece azaltılıyor. Magic GPU optimizasyonu ile birlikte kare düşürme senaryolarını optimize ediliyor ve en iyi mobil oyun deneyimine ulaşmak

Nubia’nın küresel pazarda boy göstermeye başlayacak olan yeni telefonu Red Core 2 oyun çipi ile güçlendiriliyor. Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip modelde titreşim, aydınlatma efektleri ve güçlü ses efektleri iyileştirmeleri bulunuyor. 16 GB RAM kapasitesiyle gelen modelde 512 GB dahili depolama alanı eşleştiriliyor.

50 MP ana kameraya sahip olan RedMagic 8 Pro, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro kamerayla destekleniyor. Ön kısımda ise ekran altında gizlenen 16 MP selfie kamerası yer alıyor. 6.000 mAh pil kapasitesi sunan telefonda 65 watt hızlı şarj desteği karşımıza çıkıyor.

RedMagic 8 Pro fiyatı

RedMagic 8 Pro’nun küresel pazardaki fiyatı belli oldu. 12 GB + 256 GB’lık sürüm, 649 Euro karşılığında satılacak. Öte taraftan telefonun 16 GB + 512 GB’lık versiyonu 749 Euro karşılığında tüketicilere sunulacak.