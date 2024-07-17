Popüler Instagram fenomeni kölelik ve insan kaçakçılığından hapis cezasına çarptırıldı

Popüler Instagram fenomeni Kat Torres insan kaçakçılığı ve kölelik suçlarından Amerika Birleşik Devletleri, New York’ta sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Brezilyalı fenomen internette paylaşmış olduğu yardım videoları ile ünlü olmuştu. Geçmişte ünlü Hollywood yıldızı Leonardo Di Caprio ile de ilişkisi olduğu bilinen ve uluslararası birçok markayla işbirliğine imza atan isim, sosyal medya platformlarından elde ettiği şöhretini kötüye kullandı.

BBC’nin haberine göre Kat Torres’in hapse mahkum edilmesine yol açan süreç 2022 yılının Eylül ayında, iki Brezilyalı genç kadının kaybolması ile başladı. Bu kadınların kaybolmasıyla birlikte aileleri olayı güvenlik birimlerine taşıdı. Bunun üzerine FBI harekete geçti ve olayları deşifre etmeye başladı.

Kat Torres kurbanlara “daha fazla para ve şöhret” vaat etti

Yardım videolarının yanı sıra başarı ve kişisel gelişim temalı içerikleriyle de sosyal medya hesaplarını büyüten fenomenin 150 dolar karşılığında bir kişisel danışmanlık hizmeti sağladığı biliniyor. Takipçilerine “daha fazla para ve özgüven” vaat ederek geniş kitlelere ulaşan fenomen ne yazık ki bu hedefinde başarılı da oldu.

Kat Torres’in etkisi altına giren ilk kişilerden bir tanesi olduğu bilinen Ana, insan kaçakçılığı ve kölelik suçlarıyla hapse mahkum edilen sosyal medya fenomeninin nasıl buralara geldiğini anlattı. Travmaların üstesinden gelme konusunda başarılı olduğunu vurgulayarak sosyal medya kanallarını büyüten fenomenin Brezilya’nın gecekondu mahallelerinden Hollywood yıldızlarıyla bir araya geldiği sıra dışı hikayesinden bahsetti.

Kat Torres ile ilk temasına değinen Ana, “Onun her şeyin üstesinden gelebileceğine inandım” diyerek yaşadıklarını anlattı. Başlangıçta herhangi bir problem ile karşılaşmadığını söyleyen isim, sonrasında Torres’in New York’ta bulunan dairesine girmesiyle birlikte çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaya başladığını ifade etti.

New York’taki dairede başka kurbanlarla birlikte yaşadığını söyleyen Ana, dinlenmeye vakit bıraktırılmadan ve Torres’in vadettiği ödemeleri alamadan ev işlerini yapmaya zorlandı. Bu sürecin ardından Ana, o günlerde kendisinin bir köle olarak çalıştırıldığını gördüğünü dile getirdi.

Torres’in kurbanlarından bazıları ev işlerinde çalıştırılırken, bazıları da striptiz kulüplerde çalışmaya ve hatta fuhuş yapmaya zorlandı. Katı kurallar altında çalıştırılan bu kadınların herhangi bir şekilde birbirleriyle iletişim kuramadıkları, odalarından çıkmak için bile izin aldıkları ifade edildi.

Mağdurlara işkence ve cinsel istismar gerçekleştiren Kat Torres insan kaçakçılığı ve kölelik suçlarıyla ABD’de sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Torres bu iddiaların tamamını reddetti ve masum olduğunu dile getirdi. Yetkililerin soruşturmaya devam ettiği ifade edilirken, yeni ifadelerle birlikte Torres’in dava dosyasının daha da genişleyebileceği belirtildi.