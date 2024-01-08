LG’den dünyanın ilk kablosuz şeffaf OLED televizyonu

LG şeffaf bir yapıya sahip olan OLED kablosuz ekran teknolojisiyle karşımıza çıktı. CES 2024 etkinliğinde ilgi çekici yeni teknolojisini tanıtan şirket dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Alışık olduğumuz ekranlara kıyasla çok daha etkileyici bir görsel deneyime kapı aralayacak olan ürün, ilgi çekici tasarımının yanı sıra pratik kullanımıyla da öne çıkacak. Kablosuz yapısı sayesinde istediğiniz yere kolayca taşıyıp kullanabileceğiniz cihaz, özellikle de yaratıcı deneyimlerde önemli bir rol üstlenebilecek.

Şeffaf ekran deneyimi ile CES’te dikkatleri üzerinde toplamayı başaran LG, segmentteki geleneksel modellerden uzaklaşarak televizyon ve monitör kategorisinde yeni bir döneme adım attı. Firma yeni M ve G serilerinin dışında şimdi 4K çözünürlük kalitesi ve ses ve videolarda kablosuz iletim teknolojisine sahip olan OLED T TV serisini karşımıza çıkardı.

LG sıra dışı şeffaf OLED kablosuz ekranlarını tanıttı

Yeni LG Signature OLED T TV eski nesle işlemciye kıyasla dört kat daha yüksek bir performans vaat eden yeni Alpha 11 AI işlemcisinden güç alıyor. Şirketin aktardığı bilgilere göre bu çip sayesinde yüzde 70 daha yüksek GPU performansı ve yüzde 30 daha yüksek işlem hızı elde ediliyor.

Sıra dışı bir tasarıma sahip olan LG Signature OLED T TV cihazı, geçen yıl piyasaya sunulan M3 OLED’de yer alan Zero Connect Box teknolojisi ile hizmet veriyor. Ürün, televizyonunuza video ve sesin kablosuz bir şekilde gönderilmesine imkan sağlıyor. Bununla beraber elinizdeki bütün akış cihazları ve oyun konsollarını bu kutuya bağlayabiliyorsunuz.

Güçlü özelliklere sahip olacağını gösteren şeffaf ekran teknolojili LG televizyonu, arka ışıklarla etkileyici bir ambiyans görünümü elde etmeye fırsat sağlıyor. Şirketin açıklamasına göre cihaz solo, duvardan duvara ve duvara monte seçenekleri olmak üzere üç farklı opsiyonda piyasaya çıkacak. LG Ev Eğlence Şirketi Başkanı Park Hyoung-sei cihazla alakalı şu ifadelere yer veriyor:

“Tüketici odaklı inovasyonun inanılmaz bir başarısı olan LG SIGNATURE OLED T, yepyeni ekran deneyimlerinin yanı sıra ödüllü OLED teknolojimizin görüntü kalitesi ve performansını da sunuyor. LG’nin şeffaf OLED’i, müşterilere yaşam alanlarını düzenleme konusunda daha fazla özgürlük vererek mümkün olanı tamamen yeniden tanımlıyor ve televizyon endüstrisi için heyecan verici bir geleceğe giden yolu işaret ediyor.”

Merakla beklenen yeni LG Signature OLED T modelleri CES 2024 etkinliğinde sergilenecek. Fakat ürünün hangi fiyatlarla ne zaman satışa çıkacağı henüz maalesef bilinmiyor.