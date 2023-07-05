iQOO 11S performans canavarı özellikleri ile çıktı

iQOO bugün yeni ürünleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce iQOO Neo 7 Pro modelini duyuran şirket, şimdi ise iQOO 11 ve iQOO 11 Pro’nun ortanca kardeşi olarak tüketicilere hitap edecek olan yeni birinci sınıf telefonu iQOO 11S seçeneğini tanıttı. Serinin karakteristik tasarımını korumaya devam eden ürün, rekabetçi satış fiyatıyla farklı görevlerde yüksek performans vaat ediyor.

iQOO 11S’in öne çıkan özellikleri arasında 144 Hz ekran yenileme hızı, 200 watt hızlı şarj desteği ve Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemci karşımıza çıkıyor. Tüm bu unsurlarla beraber cihaz, performans canavarı bir hal alıyor.

iQOO 11S özellikleri

Ekran: Quad HD+ çözünürlüğe sahip 6,78 inç AMOLED E6 ekran, 144 Hz’e kadar yenileme hızı

Quad HD+ çözünürlüğe sahip 6,78 inç AMOLED E6 ekran, 144 Hz’e kadar yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740 GPU, Vivo V2 çipi

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740 GPU, Vivo V2 çipi RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

12 GB veya 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 16MP ön kamera

16MP ön kamera Arka kamera: 50 MP Sony IMX866 VCS sensörlü ana lens, 8 MP sensörlü ultra geniş lens ve 13 MP sensörlü telefoto lens

50 MP Sony IMX866 VCS sensörlü ana lens, 8 MP sensörlü ultra geniş lens ve 13 MP sensörlü telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve USB-C

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve USB-C Batarya: 200 watt hızlı şarjlı 4.700 mAh pil

200 watt hızlı şarjlı 4.700 mAh pil İşletim sistemi: Android 13 tabanlı OriginOS 13

Android 13 tabanlı OriginOS 13 Boyutlar: 164,86 x 77,07 x 8,4 mm

164,86 x 77,07 x 8,4 mm Ağırlık: 206 gram

Samsung tarafından geliştirilen AMOLED E6 teknolojisine sahip olan 6,78 inç ekranla karşımıza çıkan iQOO 11S, 20:9 en boy oranında Quad HD+ çözünürlük kalitesine (3200 x 1440 piksel) ve 144 Hz’e kadar yenileme hızına sahip olacak. Panel, HDR içeriğini destekleyen 1.800 nit maksimum parlaklık ve 8.000.000:1 kontrast oranı sunacak.

Ön tarafta 16 MP selfie kamerası taşıyan cihaz, arka kısımda ise iQOO 11 Pro ile aynı kamerayla karşımıza çıkacak. f/1.88 diyafram açıklığına sahip 50 MP Sony VCS IMX866 sensörü taşınacak. Bunun ynaı sıra 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2x optik yakınlaştırma desteğine sahip 13 MP telefoto lens bulunacak. Tüm arka kameralarda optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine yer verilecek. Çekilen görüntüler, fotoğraflara ve videolara daha fazla ayrıntı netliği vaat eden bir görüntü sinyali işlemcisi olan Vivo V2 tarafından işlenecek.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alan iQOO 11S, UFS 4.0 standardında 1 TB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Aynı zamanda 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM kapasitesine yer veriliyor. Cihaz, şirketin akıllı telefon serisinde bu kapasiteyi sunan tek model model olarak öne çıkıyor. 200 watt hızlı şarj desteğiyle dikkatleri üzerinde toplayan modelde 4.700 mAh pil kapasitesi taşınıyor. Android 13 işlteim sistemiyle kutudan çıkan cihazda Wi-Fi 7 ve NFC desteklerine yer veriliyor.

iQOO 11S fiyatı

iQOO 11S’in fiyatı belli oldu. İlk olarak Çin pazarında satışa çıkacak olan model; siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri ile şu fiyatlardan alıcılara hitap edecek: