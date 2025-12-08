Hizmet platformu Armut.com’a erişim engeli geldi

Reklam

Online hizmet platformu Armut.com, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 04/12/2025 tarihli kararıyla erişime engellendi.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından da doğrulanan bu gelişme sonrası Armut.com'un internet sitesi ve mobil uygulamasına ulaşılamıyor.

Platformun engellenme gerekçesi ile ilgili ise henüz Armut.com'dan ya da resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.

Türkiye’nin önde gelen hizmet platformları arasında yer alan Armut.com erişim engeli cezasına çarptırıldı. Platform, şu anda sebebi bilinmeyen bir şekilde mahkeme kararı ile durduruldu.

İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeline takılan Armut platformu için dikkat çeken bu karar, 04/12/2025 tarihli ve 2025/10762 D.İş sayılı numarayla kayıtlara geçti.

İfade Özgürlüğü Derneği’e (İFÖD) göre şu anda Armut.com adlı internet sitesinin yanı sıra platformun Android ve iOS uygulamalarına da erişilemiyor.

Armut.com neden engellendi?

Armut platformu temizlik, nakliye, tamirat, tadilat, çizim ve dijital hizmetler gibi çeşitli alanlarda hizmet almak isteyen müşteriler ile hizmet verenleri buluşturan online pazar yeri olarak biliniyor.

Armut.com’a yönelik erişim engeli, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından da resmi olarak doğrulandı. BTK’nın “site sorgu” sayfasını ziyaret edip arattığımızda, mevcut bir engelleme kararı olduğu onaylanıyor.

Fakat şu anda Armut.com erişim engeli kararı ilgili bir gerekçe paylaşılmadı. Şimdilik bu konuda soru işaretleri mevcut kalmaya devam etse de ilerleyen günlerde resmi makamlardan konuya ilişkin bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Tahminlere göre bu erişim engelinin perde arkasında, platform üzerinden sunulan hizmetler karşılığında yapılan ödemelerin vergilendirilmemesi söz konusu olabilir. Zira uygulamada gerçekleşen pek çok işlem nakit parayla sağlanıyor.

Dolayısıyla alınan hizmetler için fatura kesilmemesi gibi durumların söz konusu olabileceği düşünülüyor. Ancak yine de bunun henüz doğrulanmış bir bilgi olmadığını ekleyelim.

Güncelleme: Armut ekibinden açıklama geldi

Armut’un sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldı. Henüz erişim engeli kararının kendilerine tebliğ edilmediğini ileten platform, şu ifadeleri kullandı:

“08.12.2025 tarihinde saat 18.00 sonrasında armut.com web sitemize yurt dışından erişim sağlanabildiğini, ancak Türkiye’den erişilemediğini fark etmemiz üzerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 04.12.2025 tarihli mahkeme kararına istinaden sitemize erişim engeli uygulandığını öğrenmiş bulunuyoruz. Söz konusu karar tarafımıza henüz tebliğ edilmemiştir. Ayrıca erişim engeli işleminin mesai saatleri sonrasında uygulanmış olması nedeniyle, ilgili mahkeme karar metnine ve dolayısıyla erişim engelinin gerekçesine şu aşamada ulaşamamaktayız. Avukatlarımız sabah ilk iş adliyeye giderek dosyaya erişecek, konuyla ilgili detaylı bilgi alacak ve haksız olduğuna inandığımız bu erişim engelinin kaldırılması için gerekli tüm hukuki girişimleri ivedilikle başlatacaktır. Gerekçeyi ve sürecin detaylarını netleştirdiğimiz anda, hem hizmet verenlerimizi hem de hizmet alan kullanıcılarımızı bilgilendirecek ve kamuoyuyla paylaşacağız. Saygılarımızla.”