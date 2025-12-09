Armut.com’un erişim engeli kaldırıldı

Reklam

Online hizmet platformu Armut.com, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla dün erişime engellenmişti.

Kararın açıklanmasından bir gün sonra bu yasak resmen kaldırıldı.

Şirket, erişim yasağına gerekçe olarak 8 binden fazla hizmetten biri olan "ambulans servisine" ilişkin bir şikayetin gösterildiğini ifade etti.

Türkiye’nin popüler online hizmet platformu Armut.com için uygulanan erişim engeli bugün resmen kaldırıldı. Dün akşam saatlerinde gündeme gelen engelleme yasağı kullanıcıları oldukça şaşırtmıştı. Ev temizliğinden nakliye işlemlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sağlayan platform, çok geçmeden sevindirici bir haberle yeniden karşımıza çıktı.

Dün uygulanan Armut.com erişim engeli kararı bugün ortadan kalktı. Platform bugün tekrardan kullanıcılarına hizmet vermeye başladı. Aynı zamanda erişim engelinin sebebi ve bu yasağın neden kaldırıldığına ilişkin merak edilen ayrıntılar da belli oldu.

Reklam

Armut.com neden kapandı? Resmi açıklama geldi

Açıklanan detaylara göre erişim engeli tedbiri, platformda yer alan ambulans servisine yönelik bir şikayetten dolayı meydana geldi. Uygulamada şu anda 8 binden fazla farklı hizmetin yer aldığı belirtilirken, tek bir servise yönelik şikayetten ötürü tüm sitenin engellendiği ifade edildi.

Bununla birlikte erişim engeli kararının yaklaşık 2 milyon hizmet verenin gelirini doğrudan etkilediği de kaydedildi. Çok sayıda kullanıcının hizmet alışverişinin kesintiye uğradığı vurgulandı.

Platformun avukatları tarafından gerçekleştirilen itirazlardan sonra erişim engeli kararı kaldırıldı ve Armut.com yeniden kullanıcılara hizmet vermeye başladı. Şirketin konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

“Armut.com’a yönelik erişim engeli kararına ulaştık ve kararın gerekçesinin, platformumuzda yer alan ambulans servisine ilişkin bir şikayet olduğunu öğrendik. Armut.com bünyesinde 8.000’in üzerinde farklı servis bulunmaktadır. Bu servislerden biriyle ilgili şikayet nedeniyle yalnızca ilgili içerikle sınırlı kalmak yerine tüm siteye erişimin engellenmesi, Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyona yakın hizmet verenin gelirini etkilemiş ve milyonlarca kullanıcının hizmete erişimini kesintiye uğratmıştır. Avukatlarımız konuyla ilgili itirazlarını bu sabah itibarıyla hızlıca ilgili mahkemeye iletmiş ve sürecin yarattığı etkiyi paylaşmıştır. İlgili mahkemenin verdiği 09.12.2025 tarihli ek karar doğrultusunda erişim engeli kararının kaldırılması ve armut.com sitesinin tekrar erişime açılmasına karar verilmiştir. Bu kararın BTK tarafından uygulanmasının birkaç saati alabileceği bilgisine ulaşmış bulunuyoruz. Bir Türk girişimi olarak insanların hayatını kolaylaştırmak amacıyla kurulan Armut.com, geliştirdiği teknolojiyle bugün üç markasıyla 14 ülkede faaliyet gösteren, hizmet verenlerle kullanıcıları dijital ortamda buluşturan Avrupa’nın önde gelen platformlarından biri hâline gelmiştir. Müşteri memnuniyetini ve hizmet verenlerimizin işlerini büyütme hedefini merkezinde tutan Armut.com, faaliyetlerini her zaman ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde sürdürmeye devam edecektir. Bu süreçte mesajlarıyla yanımızda olduklarını hissettiren tüm hizmet verenlerimize ve kullanıcılarımıza teşekkür eder, desteğinizin bizim için çok kıymetli olduğunu belirtmek isteriz. Saygılarımızla.”

https://t.co/39TuxaTzE2’a yönelik erişim engelinin, ilgili mahkeme kararıyla kaldırıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/LTkEtUV3tp — armut (@armutcom) December 9, 2025