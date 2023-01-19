Helio A22 işlemcili TECNO Spark Go 2023 tanıtıldı

TECNO Spark Go 2023 tanıtıldı. Giriş seviyesi akıllı telefon modeli, uygun fiyatlı bir cihaz arayışında olan mobil kullanıcılar için geldi. Başlangıç segmentli donanım özellikleri ile dikkat çeken model, Helio A22 işlemciden güç alıyor. Şık tasarıma sahip olan cihazda canlı renk seçenekleri öne çıkıyor. Bütçe dostu rakamlardan raflarda boy gösterecek telefonun tüm teknik özellikleri bugün resmen açıklandı. İşte cihazla ilgili merak edilen tüm detaylar…

TECNO Spark Go 2023 özellikleri

Boyut : 163.9 x 75.5 x 8.9 mm

: 163.9 x 75.5 x 8.9 mm Ekran : 6,56 inç IPS LCD panel, yüzde 84 ekran gövde oranı, 720 x 1600 piksel çözünürlük kalitesi

: 6,56 inç IPS LCD panel, yüzde 84 ekran gövde oranı, 720 x 1600 piksel çözünürlük kalitesi İşlemci : Dört çekirdekli 2.0 GHz Cortex-A53, MediaTek Helio A22 (12 nm) işlemci, PowerVR GE8320 GPU

: Dört çekirdekli 2.0 GHz Cortex-A53, MediaTek Helio A22 (12 nm) işlemci, PowerVR GE8320 GPU RAM kapasitesi : 3 GB ve 4 GB

: 3 GB ve 4 GB Dahili depolama alanı : 32 GB ve 64 GB

: 32 GB ve 64 GB Ön kamera : 5 MP selfie kamerası

: 5 MP selfie kamerası Arka kamera : f/1.9 diyafram aralığına sahip 13 MP geniş açılı ana kamera, QVGA, çift LED flaş, panorama, HDR, 1080p @ 30fps video kayıt desteği

: f/1.9 diyafram aralığına sahip 13 MP geniş açılı ana kamera, QVGA, çift LED flaş, panorama, HDR, 1080p @ 30fps video kayıt desteği Pil : 5.000 mAh pil kapasitesi, 10 watt kablolu hızlı şarj desteği

: 5.000 mAh pil kapasitesi, 10 watt kablolu hızlı şarj desteği İşletim sistemi : Android 12 işletim sistemi ve HIOS 12 kullanıcı arayüzü

: Android 12 işletim sistemi ve HIOS 12 kullanıcı arayüzü Renk seçenekleri: Siyah, mor ve mavi

TECNO’nun giriş seviyesi akıllı telefonu 6,56 inç IPS LCD panel ile karşımıza çıkıyor. 60 Hz yenileme hızı sunan modelde 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlük kalitesi yer alıyor. Su sıçramalarına karşı cihazda IPX2 sertifikası yer alıyor. Ön tarafta Infinity-V tasarımıyla 5 MP selfie kamerasına yer veriliyor. Arka kısımda ise kare kuruluma sahip olan çift kamera modülünde, 13 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü lensine alan açılıyor.

TECNO Spark Go 2023, MediaTek tarafından geliştirilen Helio A22 işlemci ile fiyat-performans odaklı bir kullanıma olanak tanıyor. IMG PowerVRGE8320 GPU ile güçlendirilen cihaz, 2 GB ve 3 GB RAM kapasitesi sunuyor. 32 GB ve 64 GB dahili depolama alanı telefonda kullanıcıların karşısına çıkıyor. Fakat bu oranı az bulan kullanıcılar için microSD kart girişi ile genişletilebilir depolama desteği bulunuyor.

Arka kısımda parmak izi okuyucusu yer alan cihazda USB-C bağlantı girişine yer verilirken, ayrıca çift SIM kart desteği bulunuyor. 5000 mAh pil kapasitesi sayesinde kullanıcılara uzun ömürlü bir batarya performansı sağlanıyor. Ayrıca telefonda 10 watt hızlı şarj desteği karşımıza çıkıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 12 işletim sistemiyle açılan modelde HiOS 12 kullanıcı arayüzü bulunuyor.

Siyah, mor ve mavi renk seçenekleri ile tanıtılan TECNO Spark Go 2023, çok yakında raflarda kendine yer bulacak. Cihazın satış fiyatı şimdilik açıklanmadı. İlerleyen günlerde şirketin fiyatla birlikte ilk olarak hangi pazarlarda yer almaya başlayacağı netlik kazanacak.