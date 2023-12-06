Exxen’in Gibi dizisi için 5. sezon çekimleri başladı

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu yerli dijital içerik platformu Exxen çok yakında Gibi dizisi 5. sezon yeni bölümleri ile hayranları karşısına çıkacak. Ünlü komedyen Feyyaz Yiğit’in senaryosunu Aziz Kedi ile birlikte kaleme aldığı; aynı zamanda başrolünü üstlendiği popüler komedi dizisi, çok yakında kahkaha dolu yeni maceralarıyla sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Exxen, platformda popüler olan içeriklerine yatırım yapmaya devam ediyor. Hasan Can Kaya tarafından sunulan Konuşanlar programının yanı sıra Gibi dizisiyle adından sıkça söz ettiren dijital platform, kullanıcıları için beklenen haberi nihayet verdi. Gibi’nin yeni bölümleri için geri sayım başladı. İşte detaylar…

Gibi 5. sezon duyurusu geldi

Kısa süre önce Ali Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Ölümlü Dünya 2 filmi ile hayranları karşısına çıkan Feyyaz Yiğit, çok yakında sevilen internet dizisi Gibi’nin yeni bölümlerini ekranlara getirecek. Toplamda 10 bölümden oluşması beklenen yeni sezon ile ilgili Feyyaz’ın resmi Instagram hesabı üzerinden beklenen duyuru gerçekleştirildi. Yeni sezonun ilk klaket görüntüsü şu şekilde paylaşıldı:

Feyyaz Yiğit’in yapmış olduğu paylaşıma göre Gibi’nin yeni sezonu için çekimler bugün itibariyle başladı. Dizinin üç ana başrol oyuncusu olan Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanırken, dizinin yönetmen koltuğunda ise 4. sezonun da yönetmeni olan Barış Yöş yer alıyor.

Gibi 5. sezon yeni bölümleri ile yine kahkaha dolu eğlenceli bir macera vaat ediyor. Her hafta Perşembe gecesi 00:00 itibariyle yayınlanacak olan bölümler, muhtemelen 2024 yılının ilk aylarında sevenleri karşısına çıkacak. Ancak şimdilik ne yazık ki Feyyaz Yiğit ya da Exxen ekibinden Gibi’nin yeni sezon çıkış tarihi hakkında bir açıklama yapılmadı.

Ölümlü Dünya 2 rekor kırdı

Geçtiğimiz hafta beyazperdelerde vizyona giren Ölümlü Dünya 2 filmi ilk üç günde 400 binden fazla izleyici toplayarak önemli bir başarı elde etti. Film, yılın en iyi komedi filmi açılışı olarak dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

1 Aralık’ta vizyona giren filmde Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi senarist olarak karşımıza çıkarken, aynı zamanda Atay’ı yönetmen ve Yiğit’i başrol koltuğunda görüyoruz. Feyyaz Yiğit’in yanı sıra filmin başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Reha Özcan, Mehmet Özgür, Giray Altınok ve Özgür Emre Yıldırım gibi başarılı isimler boy gösteriyor.