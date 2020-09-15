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Apple’ın “Time Flies” etkinliğini canlı olarak izleyin

Apple'ın yeni ürünlerini tanıtacağı "Time Flies" etkinliğini canlı olarak izleyin.

Zeynep Yaprak Demirtaş
Zeynep Yaprak Demirtaş

Apple’ın yeni ürünlerini tanıtacağı Eylül ayı etkinliği “Time Flies”, bu akşam gerçekleşiyor. Türkiye saati ile saat 20:00‘de gerçekleşecek olan etkinlik, birçok yeniliğin de habercisi olacak.

Yeni Apple ürünlerinin duyurulacağı etkinlikte Apple Watch Series 6, iPad Air‘in güncellenmiş yeni versiyonu ve (büyük ihtimalle) 8. nesil yeni iPad‘ı de görmüş olacağız. Merakla beklenen yeni iPhone 12 modelleri ise Ekim ayındaki Apple etkinliğinde duyurulacak.

Etkinlikte duyurulacak olan diğer yeniliklerin arasında ise Apple servislerinin tek çatı altında toplandığı yeni Apple One, yeni iOS sürümü olan iOS 14, WatchOS 7, iPadOS 14 ve tvOS 14‘un olacağı tahmin ediliyor.

Apple’ın eşyaları kolayca bulmayı sağlayan yeni takip cihazı AirTags ve AirPods Studio kulak üstü kulaklıkları da etkinlikte tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri arasında yer alıyor.

Etkinliği canlı olarak nasıl izleyebilirsiniz?

Apple’ın “Time Flies” isimli Eylül ayı etkinliğini Apple’ın resmi internet sitesi üzerinden veya Apple’ın YouTube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca Apple TV üzerinden de ilgili etkinliği canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dilerseniz Apple’ın YouTube kanalında yayınlanacak olan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Etkinlik Türkiye saati ile saat 20:00’de başlamış olacak.

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