ZTE Blade V40 Design şık tasarımıyla piyasaya çıktı

Çinli teknoloji şirketi ZTE bugün yeni akıllı telefon modeli ile karşımıza çıktı. Şirket, bu yılın mart ayında piyasaya sürdüğü Blade V40 5G, V40 Pro, V40 ve V40 Vita modellerinden oluşan serisine bir cihaz daha dahil etti. ZTE Blade V40 Design, isminden de anlaşılacağı üzere şık tasarımıyla piyasaya duyuruldu.

Geçtiğimiz haftalarda Çin’de piyasaya tanıtılan ZTE Blade V41 5G modeli ile tasarım ve özellikleri konusunda oldukça benzer bir yapıya sahip olan Blade V40 Design cihazı; 50 MP ana kamera, 22.5 watt hızlı şarj desteği ve 6,6 inçlik ekranı ile bütçe mobil kullanıcılara fiyat – performans odaklı bir deneyim vaat ediyor.

ZTE Blade V40 Design özellikleri

Ekran: 6,6 inç IPS panel, 2.408 x 1.080 piksel çözünürlük, 20:9 oran en boy oranı

6,6 inç IPS panel, 2.408 x 1.080 piksel çözünürlük, 20:9 oran en boy oranı İşlemci: 2GHz Unisoc T616

2GHz Unisoc T616 RAM kapasitesi: 6 GB LPDDR4X RAM (sanal RAM ile 11 GB’a kadar genişletilebilir)

6 GB LPDDR4X RAM (sanal RAM ile 11 GB’a kadar genişletilebilir) Depolama alanı: 128 GB UFS 2.2

128 GB UFS 2.2 Arka kamera: 50 MP ana kamera, 2 MP makro lens, 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera, 2 MP makro lens, 2 MP derinlik sensörü Ön kamera: 8 MP

8 MP Batarya kapasitesi: 4.500 mAh pil, 22,5 W hızlı şarj desteği

4.500 mAh pil, 22,5 W hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 12 tabanlı MyOS 12 kullanıcı arayüzü

Android 12 tabanlı MyOS 12 kullanıcı arayüzü Boyut ve ağırlık: 163 x 74 x 7,98 mm ve 183,4 gram

6,6 inç IPS ekranla karşımıza çıkan ZTE Blade V40 Design, Full HD+ 1080 x 2408 piksel çözünürlük kalitesi vaat ediyor. Zarif mat tasarımıyla ilgi odağı haline gelen cihaz, altın rengi detaylarıyla hoş bir kontrast oluşturuyor. Cihazın ön tarafında, su damlası çentiği tasarımıyla 8 MP selfie kamerası gelirken; arka kısımda ise mobil fotoğrafçılar için üçlü kamera modülü bulunuyor. 50 MP ana kamerasıyla etkileyici kareler çekmenize olanak tanıyan telefon, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü ile modülü tamamlıyor.

Unisoc T616 2 GHz 8 çekirdekli işlemci ile çalışan ZTE telefonu, giriş seviyesi yonga seti ile performans konusunda akıllarda soru işareti bırakıyor. Ancak cihazda, dahili depolama alanının RAM olarak kullanılmasına izin veren Memory Fusion Tech teknolojisi yer alıyor. Böylelikle 6 GB’lık RAM kapasitesi, sanal RAM desteğiyle birlikte 11 GB’a kadar genişletiliyor ve böylelikle kullanıcı deneyimi artırılıyor. Depolama kısmında ise cihaz, kullanıcılara 128 GB alan tanıyor. Fakat bununla yetinmek istemeyenler için 1 TB’a kadar genişletilebilir microSD kart girişine izin veriliyor.

4,500 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılara uzun ömürlü bir pil deneyimi sağlayan cihazda 22,5 watt hızlı şarj desteği yer alıyor. Şirket bu sayede yalnızca 20 dakikada yüzde 30 pil dolumu imkanı vaat ediyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 12 işletim sistemiyle açılan ZTE Blade V40 Design, MyOS 12 kullanıcı arayüzüne ev sahipliği yapıyor.

ZTE Blade V40 Design fiyatı

ZTE’nin yeni akıllı telefonu şu anda yalnızca İspanya’da satılıyor. Çok yakında diğer ülkelerde de raflara geleceği tahmin edilen cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile 199 Euro karşılığında satılıyor. Bu rakam güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 3 bin 900 TL’ye tekabül ediyor.