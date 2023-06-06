Tesla Model Y fiyatları zamlandı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Nisan ayında Türkiye pazarına giriş yaptı. Şirket, şimdilik ülkemizde yalnızca Model Y adlı aracını satışa sunuyor. Tesla Model Y fiyatları ilk olarak üç farklı seçenek halinde, 1 milyon 548 bin 732 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. 1 milyon 778 bin 821 TL’ye kadar uzanan fiyatlandırma seçeneklerine geçtiğimiz hafta şirketten zam gelmişti. Bugün ise firma, hayranlarını üzen bir haberle daha karşımıza çıktı.

Geçtiğimiz hafta yapılan zamdan sonra Tesla hayranları bu duruma tepki göstermişti. Aradan geçen kısa sürenin ardından şirket, ikinci bir zamla yeniden karşımıza çıktı. Döviz kurundaki mevcut artıştan dolayı art arda zam gerçekleştiren firma, yeni fiyat listesini açıkladı.

Tesla Model Y fiyatları (Haziran 2023)

Tesla Model Y’nin Türkiye pazarındaki ilk fiyatı RWD seçeneği için 1 milyon 548 bin 732 TL’den duyurulmuştu. Geçen hafta gelen zamla bu rakamlar 1 milyon 732 bin 765 TL’ye çıkmıştı. Bugün ise mevcut fiyat, 1 milyon 775 bin 876 TL’yi gördü. Öte yandan AWD Long Range seçeneği 1 milyon 808 bin 728 TL’lik fiyattan 1 milyon 853 bin 721 TL’ye çıktı. Son olarak AWD Performance modeli 1 milyon 907 bin 193 TL’den 1 milyon 954 bin 646 TL’ye ulaşmış durumda. Aracın güncel versiyon ve fiyatları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Tesla Model Y RWD: 1 milyon 775 bin 876 TL

Tesla Model Y AWD Long Range: 1 milyon 853 bin 721 TL

Tesla Model Y AWD Performance: 1 milyon 954 bin 646 TL

Ülkemizde mevcut kur rakamları nedeniyle piyasada bulunan neredeyse tüm araçlar, Haziran ayında zamlı fiyatlarını art arda duyurdu. Elbette ki bu şirketlerden biri de Tesla Türkiye oldu. Dünyaca ünlü elektrikli otomobil devi, yılın ilk çeyreğinde dünya genelinde 267 bin 200’den fazla sipariş alarak piyasanın zirvesinde karşımıza çıkıyor. Öte yandan Tesla Model Y’nin ülkemizde şimdiye kadar 10 binden fazla sipariş aldığı biliniyor.

Tesla Model Y özellikleri

Elektrikli motorlarıyla güçlü bir performansa ev sahipliği yapan Tesla Model Y, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca birkaç saniye gibi son derece hızlı bir sürede ulaşabiliyor. Hızlanma anında sessiz ve pürüzsüz bir sürüş deneyimine olanak taşıyan model, şık ve ilgi çekici tasarımıyla da adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Modern bir görünüme sahip elektrikli otomobil, geniş iç mekanı ve yüksek tavan yapısı ile birlikte ferah bir sürüş imkanı sunuyor.

Oldukça geniş bir iç mekana sahip olan Tesla Model Y, yedi kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesi ile aileler ve uzun yolculuklar için ideal bir sürüş zemini hazırlıyor. Arka koltuklar pratik bir şekilde katlanabilirken, bu sayede geniş bir bagaj alanı yaratılabiliyor.

Otomatik pilot özelliğiyle trafikteki diğer araçları algılayarak sürücüye yardımcı olan araç, uzaktan yazılım güncellemeleri ile beraber ise aracınızın özelliklerini sürekli bir şekilde güncelliyor ve daha güvenli bir sürüş deneyimine olanak sağlıyor. Çevre dostu bir ulaşım imkanı sunan modelde herhangi bir şekilde egzoz emisyonu bulunmazken, ayrıca çevreye zararlı gazlar da salınmıyor.