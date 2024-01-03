Tesla 2023 yılında satış rekoru kırdı

Elektrikli otomobil devi Tesla 2023 yılının 4. çeyreğine ait mali raporunu yayınladı. ABD merkezli şirket, geçen yılın değerlendirmesini yaptığı raporda yeni bir rekora imza attı. Elektrikli otomobil pazarında birçok büyük markayla rekabet eden Tesla, son yıllarda Çin’de hızla büyüyen endüstriye rağmen yine de satışlarda hakimiyetini korumaya devam ediyor. Şimdilik şirket için işler yolunda gidiyor.

Tesla’nın yayınlamış olduğu rapora göre şirket, bir önceki yıla göre yüzde 38 oranına devasa bir artış yaşadı. Bunun yanı sıra firma, üretim konusunda da yüzde 35’lik bir artıştan faydalandı. Model Y ve Model 3 ile yıla damgasını vuran ve satış rekorları kıran marka, tüm bu başarılı faktörlere rağmen yine de bir konuda hayal kırıklığına uğradı.

Tesla 2023 yılında 2 milyon satış hedefine ulaşamadı

Yılın son çeyreğine ilişkin mali raporlarını yayınlayan şirket, 2023 yılının son üç ayında 494 bin 989 adet elektrikli otomobil üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Toplamda ise 484 bin 507 adet araç teslimatı sağlandı. Tüm yıl boyunca şirket 1 milyon 808 bin 581 adet araç satmayı başardı.

Tüm bu veriler şirket için olumlu sinyaller verse de ne yazık ki Tesla, 2023 yılında hedeflediği 2 milyon araç hedefine ulaşamadı. Bu satış hedefi, şirket için bir dönüm noktası olarak amaçlanıyordu. Fakat ne yazık ki beklentiler karşılanamadı. Bu anlamda şirket, bütün pozitif faktörlere rağmen küçük de olsa bir hayal kırıklığı yaşıyor.

Şirket şimdilik ne yazık ki hangi modellerin kaç adet sattığını paylaşmıyor. Fakat açıklanan bilgilere göre Tesla’nın iki öne çıkan seçeneği olan Model Y ve Model 3 toplamda 1 milyon 739 bin 707 adet satış yaparak zirveye çıkıyor. Fakat diğer iki aracın satışlarıyla alakalı bir detay paylaşılmıyor. Öte yandan şirketin yakın zaman önce tanıttığı Cybertruck’ın satışları nasıl etkileyeceği de belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Satış tablolarında dengeyi koruyan ve sert bir rekabete sahip olan elektrikli otomobil pazarında zirveyi temsil eden Tesla, 2023 yılında 2 milyon adet satış hedefine ulaşamasa da bu başarıyı 2024’te elde etmek istiyor. Kısa süre önce Çin pazarına yönelik Model Y’nin yenilenmiş sürümünü piyasaya sunan firma, şu sıralar Tesla Model 2 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.