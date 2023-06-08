Tesla Model Y fiyatı için iki günde ikinci zam

Nisan ayında Türkiye pazarına giriş yapan ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla, şu anda ülkemizde yalnızca Model Y adlı aracını satıyor. İlerleyen süreçte Model S, Model 3 ve Model X araçlarının da ülkemize giriş yapacağı tahmin edilirken; bugün şirket ne yazık ki üzücü bir haberle vatandaşların karşısına çıktı. Bilindiği üzere firma, 6 Haziran tarihinde, yani iki gün önce Tesla Model Y fiyatı için zam açıklamasında bulunmuştu. Bugün ise şirket, iki günde ikinci zammını duyurdu.

Döviz kurundaki hızlı yükseliş sebebiyle üst üste zam haberleri ile karşılaşmaya devam ediyoruz. Günün erken saatlerinde Apple Türkiye bir ayda üçüncü kez tüm ürünlerine zam yaptığını açıkladı. Öte yandan Discord Nitro ücretli abonelik hizmetine de yaklaşık üç katlık bir zam geldi. Apple ve Discord’dan sonra günün diğer zam haberi Tesla’dan geliyor. Peki ya gelen zamdan sonra Tesla Model Y’nin güncel fiyatı şu anda ne kadar oldu? İşte detaylar…

Tesla Model Y fiyatı ne kadar oldu?

6 Haziran tarihinde zamlı fiyatlarını duyuran Tesla Türkiye, Model Y aracının RWD versiyonunun 1 milyon 775 bin 876 TL’den satıldığını; AWD Long Range sürümünün 1 milyon 853 bin 721 TL, AWD Performance seçeneğinin ise 1 milyon 954 bin 646 TL’den listeleneceğini bildirmişti. Ancak iki gün geçtikten sonra şirket, yeniden fiyatlarını güncelleme kararı aldı.

İki gün önce gelen zamla beraber Tesla Model Y başlangıç fiyatı 1 milyon 775 bin 876 TL olmuştu. Bugünkü zamdan sonra ise aracın en ucuz versiyonu 1 milyon 970 bin 258 TL’ye dayandı. Bu seçenek, arkadan itiş gücüne sahip standart donanımlı ve otomatik şanzımanlı paketi içeriyor.Bunun yanı sıra çift motorlu dört çeker gücüne sahip Long Range versiyonu 2 milyon 56 bin 652 TL, Performance modeliyse 2 milyon 168 bin 675 TL’ye yükseltildi.

Arkadan İtişli Standart paket: 1.970.258 TL

1.970.258 TL Çift Motorlu Dört Çeker, Long Range paketi: 2.056.652 TL

2.056.652 TL Çift Motorlu Dört Çeker, Performance paketi: 2.168.675 TL

Tesla Türkiye fiyat zammı ile birlikte araçların teslimat sürelerini de uzattı. Şu anda Tesla’nın resmi internet sitesi üzerinden araç satın almak isteyen kullanıcılar, Model Y modelinin teslimatı için Ocak – Mart 2024 dönemini işaret ediyor. Yani yeni bir Tesla otomobil satın alacak vatandaşların, en erken 6 ay sonra araçlarına kavuşabilecekleri anlaşılıyor.