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    Tesla Cybertruck için Türkiye müjdesi: Geri sayım başladı

    Tesla'nın fütüristik tasarıma sahip elektrikli kamyoneti Cybertruck önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret edecek.
    Tesla Cybertruck

    Tesla’nın fütüristik tasarıma sahip Cybertruck kamyoneti çok yakında Türkiye’ye geliyor. Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından aktarılan bilgilere göre göz alıcı Tesla aracı önümüzdeki günlerde ülkemizde boy göstermeye başlayacak.

    Özpeynirci’nin aktardığı bu dikkat çekici gelişme, ülkemizdeki otomobil tutkunları arasında büyük bir ilgi görmeyi başardı. Aracın çok yakında Türkiye’de iki farklı şehirde, önemli lokasyonlarda sergileneceği duyuruldu. Yenilikçi tasarımı ve üst düzey teknolojik özellikleri ile öne çıkan araç için ülkemizde geri sayım başladı. İşte detaylar…

    Cybertruck, İstanbul ve Ankara’da sergilenecek

    Gazeteci Emre Özpeynirci’nin sosyal medyadan aktardığı bilgilere göre Tesla Cybertruck modeli 6-10 Kasım tarihleri arasında İstanbul Vadistanbul AVM’de, 12-14 Kasım tarihlerinde ise Ankara Armada AVM’de sergilenerek görkemli tasarımıyla ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

    Fakat bu noktada önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var. Cybertruck ilerleyen günlerde Türkiye’de ziyaretçilere açılsa da ne yazık ki henüz ülkemizde satışa çıkmayacak. Popüler elektrikli kamyonet modeli yalnızca fütüristik tasarımı ve iddialı özellikleri ile belirlenen lokasyonlarda ziyaretçilerle buluşacak.

    Tesla Cybertruck

    Bu hamle ile birlikte Tesla, ülkemizde araca olan ilgiyi de ölçme şansına sahip olacak. Yani henüz araç için Türkiye yolları görünmese de bu ziyaret, ilerleyen dönemlerde aracın Türkiye’ye resmi olarak giriş yapmasına ön ayak olabilir.

    Emre Özipekçi, aracın gelecekte Türkiye’de satılıp satılmayacağı ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya şu şekilde yanıt verdi: “Mümkün tabi getirirlerse. Ticari sınıfta olduğu için ek %60 gümrük vergisinden sıyrılıyor. Ama önce Avrupa’ya gelmeli ve regülasyonlara uymalı.

    Tesla Cybertruck özellikleri

    Tesla’nın görkemli tasarıma sahip Cybertruck modelinin teknik özelliklerini aşağıdaki tablodan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

    Batarya Kapasitesi 123 kWh
    Menzil 400 km ila 510 km arasında
    Güç En üst konfigürasyonda 630 kW
    Hız 0’dan 100 km/sa hıza 2.7 saniyede
    Gövde Malzemesi 30X soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik
    Ağırlık 3 tonun üzerinde
    Fiyat Aralığı 60,990 $ ile 110,990 $ arasında
    Kablo Dayanıklılığı 120V ve 240V çıkma cihazları
    Powershare Teknolojisi Diğer elektrikli araçlar veya ev içi enerji aktarımı
    Sürüş Kontrolü Adaptif hava süspansiyonu, steer-by-wire, arka yön düzenleyici

    Peki siz Cybertruck’in Türkiye ziyareti ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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