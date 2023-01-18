Snapdragon 7c+ Gen 3 işlemcili Galaxy Book2 Go 5G tanıtıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni dizüstü bilgisayar modeli ile karşımıza çıktı. Şık bir tasarımla gelen cihaz, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7c+ Gen 3 işlemciyle geliştirildi. Galaxy Book2 Go modeli 5G bağlantı versiyonuyla piyasaya çıktı. Samsung’un bugün duyurduğu laptop modeli, yeni nesil mobil bağlantı desteğine ek olarak, aynı zamanda performans konusunda hiçbir şekilde taviz vermeyen geniş pil ömrü ile de dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Samsung Galaxy Book2 Go 5G özellikleri

Samsung’un yeni dizüstü bilgisayar modeli, Windows 11 Home işletim sistemi ile birlikte kutudan çıkıyor. 14 inç IPS TFT LCD ekrana sahip olan cihazda Full HD çözünürlük (1080p) kalitesi yer alıyor. Son derece hafif ve ince bir tasarıma sahip modelin yalnızca 1,44 kg ağırlığında ve 15,5 mm kalınlıkta olduğu belirtiliyor. Öte yandan cihaz, öğrencilerin rahat bir şekilde yanında taşıması için MIL-STD-810H dayanıklılık sertifikasını da bünyesinde taşıyor.

Samsung Galaxy Book2 Go 5G, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7c+ Gen 3 işlemciden güç alıyor. Adreno GPU’ya sahip olan modelde 4 GB ve 8 GB RAM kapasitesi ile UFS standardına dayalı olarak 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Daha geniş bir depolama alanına ulaşmak isteyenler için microSD kart girişine izin veren cihazda 42,3 Wh pil kapasitesi ile uzun ömürlü bir batarya performansına ulaşılıyor.

Yeni Samsung cihazı, görüntülü aramalar için etkileyici bir görüntü kalitesi ile birlikte geliyor. HD web kamerası desteği sunan cihaz, video konferans görüşmelerinde kullanıcılara büyük bir konfor sağlıyor. Galaxy serisi akıllı telefon modellerine ya da Galaxy Tab tabletlerine sahip olan kullanıcılar için senkronizasyon özelliği taşıyan model, bu sayede ikinci ekran ya da Galaxy Buds kulaklıklarda hızlı bağlantı kurmaya izin veriyor.

Samsung Galaxy Book2 Go 5G, Galaxy Book Smart Switch ile kullanıcıların dosyaları, uygulama listelerini ve ayarlarını PC’den notebook’a hızlı bir şekilde aktarmalarına imkan tanıyor. Quick Share özelliğiyle birlikte ise Galaxy Line cihazlaır arasında kolaya belge, fotoğraf ve dosya paylaşımı yapmak mümkün kılınıyor.

5G Sub-6 GHz ağları, çift SIM desteği, eSIM, Wi-Fi 6E, iki USB Type-C bağlantı noktası, bir USB 2.0 bağlantı noktası ve son olarak mikrofon ile kulaklıklar için 3,5 mm jak desteği yer alıyor.

Samsung Galaxy Book2 Go 5G fiyatı

Samsung’un dizüstü bilgisayar modeli ocak ayı sonundan itibaren Avrupa pazarında boy göstermeye başlayacak. Cihazın 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan sürümü Birleşik Krallık’ta 649 Pound karşılığında satılacak. Öte yandan 8 GB RAM ve 256 GB depolama sürümü ise 749 Pound’dan alıcılara hitap edecek. Wi-Fi özellikli ve 5G bağlantısı olmayan sürüm ise 499 Pound olarak fiyatlandırılacak.