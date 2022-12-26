Recep İvedik 7, Disney Plus’a 1 milyon abone getirdi

2019 yılında hizmet vermeye başlayan Netflix rakibi dijital streaming platformu Disney Plus, 14 Haziran 2022 tarihinden bu yana ülkemizde faaliyet gösteriyor. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic gibi popüler franchise markalarının eğlence dolu yapımlarına ev sahipliği yapan servis, aynı zamanda çok sayıda yerli ve yabancı dizi üretiyor. Son olarak Şahan Gökbakar imzalı Recep İvedik 7 filmi ile karşımıza çıkan platform, ülkemizdeki abone sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Recep İvedik 7 dünya rekoru kırdı

Ülkemizde gişe rekorları kıran Recep İvedik serisi büyük bir beğeni ile takip edilmeye devam ediliyor. İlk olarak Şahan Gökbakar’ın Dikkat Şahan Çıkabilir adlı televizyon programında hayata geçirdiği unutulmaz komedi karakteri, 2008 yılında sinema filmi haline getirildi. Bu yıl yedinci filmiyle karşımıza çıkan seri, başarısını katlayarak büyütmeyi sürdürüyor.

Cielo Medya ve Çamaşırhane Film tarafından üretilen Recep İvedik 7 filmi, gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre yeni bir rekora imza attı. Beyaz perdede gişeleri alt üst eden yapımın Disney Plus’taki izlenme oranı ve platforma kazandıracağı abone sayısı oldukça merak ediliyordu. Filmin dünya rekoruna imza atarak platforma 1 milyondan fazla abone getirdiği ortaya çıktı.

Togan Gökbakar tarafından yönetilen Recep İvedik 7 konusu itibariyle kentteki hayat pahalılığından şikayet eden karakterin, babaannesinin köy evinde yaşamaya karar vermesini anlatıyor. Eğlence dolu hikayesiyle izlenme rekorları kıran filmde Recep, doğayı alt üst edecek bir inşaat projesi planlandığını öğreniyor. Arkadaşı Nurullah ve köydeki komşusu Büşra ile beraber bu projeyi engellemek için çalışıyor.

133 dakika uzunluğundaki Recep İvedik 7’nin oyuncu kadrosunda Şahan Gökbakar, Öznur Serçeler ve Nurullah Çelebi başrol koltuğunda oturuyor. Öte taraftan İrfan Kangı, Eray Türk, Murat Ergür ve Murat Dalkılıç gibi başarılı isimler de etkileyici komedi performanslarıyla beğeni topluyor.

Şahan Gökbakar, Erdal ile Ece dizisi için kolları sıvadı

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, marka yüzü olduğu Disney Plus ile yeni dizi ve film projelerinde çalışmaya devam edecek. Gökbakar’ın çok yakında Celal ile Ceren filmine benzer bir tona sahip olan Erdal ile Ece adlı bir komedi dizisine başlayacağı öğrenildi. 8 bölümden oluşacak dizinin, kadın erkek ilişkilerine eğlenceli bir bakış sunacağı açıklandı. Şu anda dizinin cast çalışmaları devam ederken, yılbaşından sonra ekibin sete çıkacağı belirtildi.

Şahan Gökbakar hayranları için bir müjdeli haber daha geldi. Başarılı komedyenin Disney Plus’tan Recep İvedik 8 ve 9 filmleri için görüşmeye başladığı ortaya çıktı. Gelen ilk bilgilere göre ise Gökbakar’ın bu tekliflere sıcak baktığı biliniyor.