Honor X5 uygun fiyatlı telefon arayanlar için piyasaya çıktı

Uygun fiyatlı telefon arayanlar için Honor’dan kaçırılmayacak bir cihaz geldi. Honor X5 akıllı telefon modeli bugün resmen piyasaya tanıtıldı. Giriş seviyesi cihazın Orta Doğu pazarına hitap ettiği belirtildi. Düşük bir donanımla karşımıza çıkan model, bütçe dostu fiyat etiketi ile beğeni topladı. Telefonun tüm teknik özellikleri duyuruldu. Ayrıca satış fiyatı da belli oldu…

Honor X5 özellikleri

Boyut ve ağırlık : 164,04 x 75,57 x 8,92 mm ve 193 gram

: 164,04 x 75,57 x 8,92 mm ve 193 gram Ekran : 6,5 inç HD+ ( 1600 x 720 piksel ), TFT LCD panel ve 16:9 en boy oranı

: 6,5 inç HD+ ( 1600 x 720 piksel ), TFT LCD panel ve 16:9 en boy oranı İşlemci : PowerVR GE8320 grafik kartına sahip MediaTek Helio G25 yonga seti

: PowerVR GE8320 grafik kartına sahip MediaTek Helio G25 yonga seti RAM kapasitesi : 2 GB

: 2 GB Depolama alanı : microSD hafıza desteği ile 32 GB

: microSD hafıza desteği ile 32 GB Arka kamera : f/2.0 diyafram aralığına sahip 8 MP ana kamera

: f/2.0 diyafram aralığına sahip 8 MP ana kamera Ön kamera : f/2.2 diyafram aralığına sahip 5 MP selfie kamerası

: f/2.2 diyafram aralığına sahip 5 MP selfie kamerası Batarya kapasitesi : 5000 mAh pil

: 5000 mAh pil İşletim sistemi Android 12 (Go Edition)

Android 12 (Go Edition) Diğer özellikler: Micro USB, WiFi 4, SIM 4G , Bluetooth 5.1, GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ve 3,5 mm ses girişi.

Honor X5 modeli, bir akıllı telefonda olması gereken tüm temel özelliklere sahip. Ancak elbette ki fiyatı da göz önüne alındığında, fazlasını vermiyor. Kullanıcılara günlük hayatta ihtiyaç duyacakları tüm fonksiyonlar sağlanıyor.

Başlangıç seviyesi telefon modeli 6,5 inç TFT LCD ekranla karşımıza çıkıyor. HD+ çözünürlük kalitesine sahip olan model, ön tarafta selfie kamerası için damla çentikli tasarım sunuyor. Burada 5 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Arka tarafta ise bir sensör ve LED flaş barındıran kare modülün içinde, 8 MP ana kamera bulunuyor.

Honor’un yeni telefonu MediaTek tarafından geliştirilen Helio G25 işlemcisine sahip. 2 GB RAM kapasitesi ve 32 GB dahili depolama alanı eşleştiriliyor. 5000 mAh pil kapasitesiyle karşımıza çıkan model, Google’ın daha düşük seviye telefonlar için tasarladığı Android 12 Go Edition işletim sistemine ev sahipliği yapıyor.

Honor X5, ‘alo desin yeter’ diyen ve yalnızca basit fonksiyonlara ihtiyaç duyacak mobil kullanıcılara hitap ediyor. Uygun fiyatlı telefonda 4G, Micro USB, tek bant Wi-Fi, tekli arka kamera gibi eski teknolojiler bulunuyor. Cihazda hızlı şarj sistemi ve parmak izi sensörü gibi özelliklerin olmaması eksi haneler olarak karşımıza çıkıyor.

Honor X5 fiyatı

Turuncu, siyah ve lacivert renk seçenekleri ile karşımıza çıkan Honor X5’in satış fiyatı belli oldu. Cihazın 99 Euro karşılığında raflarda yer alacağı öğrenildi. Bu rakam güncel kur oranına göre yaklaşık 1.950 TL’ye tekabül ediyor.