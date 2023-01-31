Galaxy S23 lansman öncesi gerçek fotoğraflarıyla sızdırıldı

Samsung Galaxy S23 serisi için geri sayım başlamış durumda. Heyecanla beklenen akıllı telefon ailesi, 1 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde tüm dünyaya tanıtılacak. Cihazların karşımıza çıkması için 24 saatten az süre kalırken; yarın itibariyle raflarda boy gösterecek olan serinin canlı fotoğrafları ilk kez internete sızdırıldı. Telefonlar farklı renk seçenekleriyle ve farklı açılardan görüntülendi.

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonları ilk kez görüntülendi

Paylaşılan fotoğraflar, daha önce Samsung Galaxy S23 ailesi ile ilgili gündeme gelen pek çok iddialıyla örtüşüyor. Örneğin Galaxy S23 ve S23 Plus modellerinin daha pürüzsüz bir arka yüzeye sahip olacağı ve nispeten yuvarlak kenarlar içereceği belirtilmişti. Öte yandan dikey bir kamera modülü ile birlikte üçlü kamera setinin geleceği açıklanmıştı. Yayınlanan fotoğraflarda tüm bunlar doğrulanırken; serinin standart modelini beyaz, Plus sürümünü ise leylak renk seçenekleriyle görebiliyoruz.

Samsung Galaxy S23/S23+/S23 Ultra pic.twitter.com/NFagu1nC8p — Ice universe (@UniverseIce) January 31, 2023

Twitter platformunda DylanXitton tarafından paylaşılan görüntülere göre Samsung Galaxy S23 Ultra, serinin diğer iki modeline göre daha farklı bir tasarımla karşımıza çıkacak. Siyah ve yeşil renk seçenekleri ile listelenecek olan telefon, daha düz kenarlar içerecek. Cihaz mat arka panel ve selefine benzer bir kamera modülüyle listelenecek.

Samsung Galaxy S23 serisi özellikleri belli oldu

Twitter’da Roland Quandt tarafından yapılan paylaşıma göre Samsung Galaxy S23 serisi teknik özellikleri belli oldu. Seride yer alan üç cihazın da merak edilen tüm detayları netleşti.

Serinin standart modeli olan Galaxy S23, 6.1 inç Dinamik AMOLED 2X ekranla karşımıza çıkacak. 1750 nit maksimum parlaklıkla gelecek model, 120 Hz yenileme hızı içerecek. Ön tarafta 12 MP selfie kamerası yer alırken, arka tarafta ise 12 MP + 50 MP + 10 MP üçlü kamera setine yer verilecek. 3900 mAh pil kapasitesiyle çalışacak cihazda 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı ile 8 GB RAM kapasitesi eşleştirilecek.

Galaxy S23 Plus modeli ise 6,6 inç Dinamik AMOLED 2X ekrana sahip olacak. Cihazın ekran özellikleri ve kamera detayları, standart sürümle birebir aynı kalacak. Fakat uzun ömürlü bir batarya için 4700 mAh pil kapasitesi karşımıza çıkacak. 8 GB RAM ile 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı birleştirilecek.

Serinin en güçlü cihazı olan Galaxy S23 Ultra modeli ise 6,8 inç ekran boyutuna sahip olacak. Diğer ekran özellikleri ve ön kamera ayrıntıları burada da değişmeyecek. Ancak arka tarafta, 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 10 MP telefoto kameraya yer verilecek. 5000 mAh pil kapasitesinden güç alacak modelde 8 GB ve 12 GB RAM kapasitesi ile 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri karşımıza çıkacak. Son olarak bu sürümde, S Pen desteği bulunacak.