Apple’dan iPhone 17 Pro ile çekilen kısa film: A Critter Carol

Apple, iPhone 17 Pro ile çekilen A Critter Carol adlı yeni kısa filmini yayınladı. 2 dakika 24 saniye uzunluğunda olan bu eğlenceli film, dokuz adet el yapımı hayvan kuklasını ön plana çıkarıyor. Filmin tamamının amiral gemisi iPhone 17 Pro ile çekildiği söyleniyor.

Netflix yapımı Beverly Hills Cop: Axel F. filminin de yönetmeni olan Avustralyalı sinemacı Mark Molloy tarafından çekilen kısa film, kısa sürede dikkatleri üzerinde topladı. Molloy’un daha önce Apple için benzer birçok projeye imza attığını da belirtmekte fayda var.

Molloy, iPhone 17 Pro ile film çekme deneyimini, “iPhone 17 Pro’nun gücü, hikayeyi gerçekten sürükleyici bir şekilde yakalamamı sağladı” şeklinde yorumluyor.

Çekimler Prag’daki bir stüdyoda gerçekleşti. Proje, Apple’ın özel iş ortağı TBWA\Media Arts Lab ajansı tarafından hayata geçirildi.

Kısa filmin yapım şirketleri ise yine Prag merkezli Smuggler ve Unit+Sofa olarak belirtiliyor. Görüntü yönetmeni koltuğunda Joost van Gelder otururken, sanat yönetmenliğini ise Andy Kelly üstleniyor.

A Critter Carol eğlenceli kısa hikayesiyle dikkat topladı

Yayınlanan kısa film karlı bir ormanda geçiyor. Filmde bir grup hayvan kayıp bir iPhone 17 Pro buluyor. Daha sonra cihazı kullanarak kendilerini dostluğun değerini anlatan şarkılar söylerken filme almaya karar veriyor.

Ardından telefonun sahibi Apple Watch’taki Find My uygulaması aracılığıyla cihazı buluyor ve ortaya çıkan bu sürpriz kaydı keşfediyor.

Apple’a göre bu kısa film, insan yaratıcılığının değerini vurguluyor. Aynı zamanda iPhone 17 Pro’nun yeni 8x yakınlaştırma ve ön ve arka kamerayla aynı anda kayıt yapan Dual Capture işlevi gibi gelişmiş özelliklerini ön planda tutuyor.

Variety’nin haberine göre Film tamamen akıllı telefonla çekilmiş olsa da teknik notlar ek ekipman ve yazılımların kullanıldığını gösteriyor. Sahne arkası videosu, kuklacıların çalışmalarını ve ahşap bloklardan oluşturulan el yapımı tipografi sürecini gözler önüne seriyor.

Apple imzalı A Critter Carol kısa filminin kamera arkası videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz:

iPhone 17 Pro teknik özellikleri

Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm

Ağırlık: 199 gram

Ekran: 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19 Pro

Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Arka kamera: f/1.78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera / Makro modu için f/2.2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera / OIS ve 8x optik yakınlaştırma özellikli 48 MP telefoto kamera

Selfie kamerası: Otomatik odaklamalı 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe ile 25W’a kadar şarj edilebilen pil

Renkler: Siyah, beyaz, gri, koyu mavi ve turuncu

İşletim sistemi: iOS 26