AnTuTu, Ocak 2023’ün en iyi fiyat-performans telefonlarını açıkladı

Her ay düzenli bir şekilde akıllı telefon pazarına yönelik yeni raporlar yayınlayan AnTuTu ekibi, Ocak 2023 döneminin en iyi fiyat-performans telefonları ile karşımıza çıktı. Farklı fiyat aralıklarına sahip onlarca cihaza listede yer veren ekip, uygun fiyatlı telefonlar üzerine kapsamlı bir liste oluşturdu.

En iyi fiyat-performans telefonları belli oldu

AnTuTu’nun yayımlamış olduğu Ocak 2023’ün en iyi fiyat-performans telefonları raporu, ilk olarak 1999 yuan’a (yaklaşık 5 bin 500 TL) kadar fiyatlandırılmış en ucuz cihazları içeriyor. Bu modeller arasında ilk üç sırayı Redmi Note 11T Pro, Oppo K10 5G ve OnePlus Ace Racing Edition paylaşıyor.

Redmi Note 11T Pro (6 GB + 128 GB) Oppo K10 5G (8 GB + 256 GB) OnePlus Ace Racing Edition (8 GB + 128 GB) Redmi Note 11T Pro (8 GB + 128 GB) Honor X40 GT (8 GB + 256 GB) Redmi K40S (8 GB + 256 GB) Realme Q5 Pro (8 GB + 256 GB) Redmi Note 10 Pro (6 GB + 128 GB) iQOO Z6 (8 GB + 128 GB) Redmi Note 11 5G (6 GB + 128 GB)

2000 yuan’dan 2999 yuan’a kadar (yaklaşık 5 bin 500 TL ila 8 bin 300 TL) olan bir diğer fiyat kategorisinde ise zirveye Lenovo Legion Y70 yerleşti. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan cihaz, AnTuTu’dan 432.8 puan almayı başardı. Lenovo’nun arkasından gelen isimler ise Redmi K50 Pro ve iQOO Neo 7 modelleri oldu.

Lenovo Legion Y70 (8 GB + 128 GB) Redmi K60 (8 GB + 128 GB) Redmi K50 Pro (8 GB + 128 GB) iQOO Neo 7 SE (8 GB + 128 GB) Redmi K50 Pro Plus (8 GB + 128 GB) iQOO Neo 7 Racing (8 GB + 256 GB) Redmi K60E (8 GB + 128 GB) Redmi K50 (8 GB + 128 GB) iQOO Neo 7 (8 GB + 512 GB) Realme GT Neo 3 (8 GB + 128 GB)

8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan Redmi K60 Pro modeli ise 3000 yuan ila 3999 yuan (yaklaşık 8 bin 300 TL ila 11 bin 100 TL) kategorisinde liderlik koltuğuna oturuyor. İkinci sırada Honor 80 GT karşımıza çıkarken, üçüncülüğü ise Xiaomi 12S elde ediyor.

Redmi K60 Pro (8 GB + 128 GB) Honor 80 GT (8 GB + 256 GB) Xiaomi 12S (8 GB + 128 GB) OnePlus 11 (12 GB + 256 GB) OnePlus Ace Pro (12 GB + 256 GB) Xiaomi 13 (8 GB + 128 GB) Vivo X90 (8 GB + 256 GB) Honor 80 Pro (8 GB + 256 GB) Honor 80 Pro Plus (12 GB + 256 GB) iQOO 10 (12 GB + 256 GB)

Ocak 2023 döneminin en iyi fiyat-performans telefonları raporunda 4000 yuan ila 4999 yuan (yaklaşık 11 bin 100 TL ila 13 bin 800 TL) kategorisinde zirveye yerleşen isim iQOO 11 olurken; iQOO 11 Pro ve Xiaomi 13 Pro modelleri ise ilk üçü tamamlıyor. Son olarak 4999 yuan’dan (yaklaşık 13 bin 800 TL) daha pahalı olan amiral gemisi cihazlar arasında Redmi Magic 8 Pro Plus, Vivo X90 Pro ve Vivo X90 Pro Plus modelleri yer alıyor.