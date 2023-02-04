AnTuTu, Ocak 2023’ün en iyi fiyat-performans telefonlarını açıkladı

Her ay düzenli bir şekilde akıllı telefon pazarına yönelik yeni raporlar yayınlayan AnTuTu ekibi, Ocak 2023 döneminin en iyi fiyat-performans telefonları ile karşımıza çıktı. Farklı fiyat aralıklarına sahip onlarca cihaza listede yer veren ekip, uygun fiyatlı telefonlar üzerine kapsamlı bir liste oluşturdu.
En iyi fiyat-performans telefonları belli oldu
AnTuTu’nun yayımlamış olduğu Ocak 2023’ün en iyi fiyat-performans telefonları raporu, ilk olarak 1999 yuan’a (yaklaşık 5 bin 500 TL) kadar fiyatlandırılmış en ucuz cihazları içeriyor. Bu modeller arasında ilk üç sırayı Redmi Note 11T Pro, Oppo K10 5G ve OnePlus Ace Racing Edition paylaşıyor.
- Redmi Note 11T Pro (6 GB + 128 GB)
- Oppo K10 5G (8 GB + 256 GB)
- OnePlus Ace Racing Edition (8 GB + 128 GB)
- Redmi Note 11T Pro (8 GB + 128 GB)
- Honor X40 GT (8 GB + 256 GB)
- Redmi K40S (8 GB + 256 GB)
- Realme Q5 Pro (8 GB + 256 GB)
- Redmi Note 10 Pro (6 GB + 128 GB)
- iQOO Z6 (8 GB + 128 GB)
- Redmi Note 11 5G (6 GB + 128 GB)
2000 yuan’dan 2999 yuan’a kadar (yaklaşık 5 bin 500 TL ila 8 bin 300 TL) olan bir diğer fiyat kategorisinde ise zirveye Lenovo Legion Y70 yerleşti. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan cihaz, AnTuTu’dan 432.8 puan almayı başardı. Lenovo’nun arkasından gelen isimler ise Redmi K50 Pro ve iQOO Neo 7 modelleri oldu.
- Lenovo Legion Y70 (8 GB + 128 GB)
- Redmi K60 (8 GB + 128 GB)
- Redmi K50 Pro (8 GB + 128 GB)
- iQOO Neo 7 SE (8 GB + 128 GB)
- Redmi K50 Pro Plus (8 GB + 128 GB)
- iQOO Neo 7 Racing (8 GB + 256 GB)
- Redmi K60E (8 GB + 128 GB)
- Redmi K50 (8 GB + 128 GB)
- iQOO Neo 7 (8 GB + 512 GB)
- Realme GT Neo 3 (8 GB + 128 GB)
8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan Redmi K60 Pro modeli ise 3000 yuan ila 3999 yuan (yaklaşık 8 bin 300 TL ila 11 bin 100 TL) kategorisinde liderlik koltuğuna oturuyor. İkinci sırada Honor 80 GT karşımıza çıkarken, üçüncülüğü ise Xiaomi 12S elde ediyor.
- Redmi K60 Pro (8 GB + 128 GB)
- Honor 80 GT (8 GB + 256 GB)
- Xiaomi 12S (8 GB + 128 GB)
- OnePlus 11 (12 GB + 256 GB)
- OnePlus Ace Pro (12 GB + 256 GB)
- Xiaomi 13 (8 GB + 128 GB)
- Vivo X90 (8 GB + 256 GB)
- Honor 80 Pro (8 GB + 256 GB)
- Honor 80 Pro Plus (12 GB + 256 GB)
- iQOO 10 (12 GB + 256 GB)
Ocak 2023 döneminin en iyi fiyat-performans telefonları raporunda 4000 yuan ila 4999 yuan (yaklaşık 11 bin 100 TL ila 13 bin 800 TL) kategorisinde zirveye yerleşen isim iQOO 11 olurken; iQOO 11 Pro ve Xiaomi 13 Pro modelleri ise ilk üçü tamamlıyor. Son olarak 4999 yuan’dan (yaklaşık 13 bin 800 TL) daha pahalı olan amiral gemisi cihazlar arasında Redmi Magic 8 Pro Plus, Vivo X90 Pro ve Vivo X90 Pro Plus modelleri yer alıyor.