Porsche, Google hizmetlerini araçlarına entegre edecek

Almanya merkezli ünlü spor araba firması Porsche kritik bir karar ile karşımıza çıktı. Şirket, Google hizmetlerini araçlarına entegre etmeyi planlıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre araç sahipleri çok yakında, herhangi bir Android akıllı telefona bağlı kalma gereksinimi duymadan akıllı kokpit üzerinden Google Haritalar ve Google Asistan gibi servislere kolay bir şekilde erişim sağlayabilecek.

Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre Porsche, Google’ı araçlarına entegre etme konusunda bir süre isteksiz kaldıktan sonra nihayet bu konudaki fikrini değiştirdi. Şirket, gelecekteki spor arabaları için Google yazılımlarına entegrasyon sağlayacak. Bu iş birliği ile birlikte kullanıcılar, araçlarında çok daha pratik ve kullanışlı bir akıllı kokpit deneyimine ulaşacak.

Google’ın araç yazılımları çok yakında Porsche’ta vücut bulacak

Porsche’nin CFO koltuğunda oturan Lutz Meschke, geçtiğimiz yılın ekim ayında katıldığı bir konferansta, Volkswagen’in yazılım araştırma ve geliştirme şirketi Cariad ile ortaklığının sona ermesinin ardından yeni arayışlara başladıklarını bildirdi. Şimdiye kadar Google, Apple, Baidu, Tencent ve Alibaba da dahil olmak üzere pazardaki birçok firmayla görüşen otomotiv devi, tüketicileri için önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Daha önce de Google şirketiyle bu konu üzerine iş birliği yapmak için masaya oturan Porsche’nin, Google’ın paylaşılacak çok fazla veri istemesi üzerine görüşmeleri sonlandırdığı biliniyor. General Motors, Renault, Nissan, Ford ve Volvo gibi ünlü otomobil üreticileri, Google Otomotiv Hizmetleri (GAS) paketinden yararlanıyor. Google’ın yerleşik araç teknolojisini kullanacak sıradaki isim muhtemelen Porsche olacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre gerçekleşmesi muhtemel olan entegrasyon anlaşması ile birlikte Google hizmetleri yalnızca Porsche markasına hizmet edecek. Şirketin ait olduğu Volkswagen Group bu yazılımlardan yararlanma hakkına sahip olmayacak. Şu anda iki firma görüşmelere devam ediyor. Fakat sürecin nasıl ilerlediği ve ne aşamada olduğu henüz belirsizliğini koruyor.

Porsche küresel satışlarda artış yakaladı

Alman spor otomobil üreticisi Porsche’nin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre dünya genelinde yaşanan tedarik zinciri sorunlarına rağmen şirket, 2022 yılında küresel teslimatlarını yüzde 2,6 oranında artırmayı başardı. 2021’de toplamda 301 bin 915 araç satan firma, geçen yıl ise 309 bin 884 araç teslim ettiğini bildirdi.

Porsche’nin satış ve pazarlama başkanı Detlev von Platen, Ukrayna’da devam eden savaşın sebep olduğu pek çok zorluk ile karşılaştıklarını söyleyerek, kesintiye uğrayan tedarik zincirleri ve devam eden yarı iletken krizinin 2022 yılını şekillendirdiğini ifade etti. Şirketin yüksek faiz oranları ve küresel enflasyona rağmen lüks araç satışlarında önemli bir başarı kaydettiğini dile getirdi.