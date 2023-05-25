iQOO Neo 8 ailesi piyasaya çıktı

iQOO Neo 8 ve Neo 8 Pro modelleri resmen piyasaya tanıtıldı. Çinli teknoloji şirketinin yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi kısa süre içinde büyük bir ilgi gördü. Güçlü bir performansa ev sahipliği yapan modeller, şık tasarımlarıyla gözleri üzerine çekmeyi başardı.

iQOO’nun yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli, MediaTek tarafından geliştirilen en güçlü yonga setinin güçlendirilmiş bir versiyonunu bünyesinde taşıyor. Serinin Pro cihazında Dimensity 9200+ işlemciden güç alıyor. Standart sürümde ise Snapdragon 8+ Gen 1 bulunuyor. 16 GB’a kadar bellek konfigürasyonu ile modeller, üst düzey özelliklerle karşımıza çıkıyor.

iQOO Neo 8 Pro özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6,67 inç AMOLED, 1260×2800 piksel çözünürlük, 144 Hz yenileme, 1.300 nit parlaklık ve HDR10 desteği

İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+, sekiz çekirdekli (3,35 GHz’de bir Cortex-X3, 3,0 GHz’de üç Cortex-A715 ve 2,0 GHz’de dört Cortex-A510) ve bir Immortalis G715 GPU

Bellek: 256 GB ve 512 GB depolama ile 16 GB RAM

Arka kamera: 8 MP f/2.2 geniş açılı lens ve 50 MP f/1.88 ana sensör

Ön kamera: 16 MP f/2.45 selfie kamerası

Pil: 120 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh

Bağlantı: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.4 ve USB-C girişi

Yeni iQOO telefonu 3,35 GHz’e kadar frekansa sahip sekiz çekirdekli Dimensity 9200+ yonga setinden güç alıyor. Bu işlemci ilk kez Nisan ayında Geekbench testinde ortaya çıkmış ve Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 8 Gen 2’den daha iyi bir performans göstermişti.

16 GB’a kadar RAM kapasitesi seçeneklerine sahip olan iQOO Neo 8 Pro, 512 GB’a kadar dahili depolama alanı opsiyonları sunuyor. Modelde 6,78 inç AMOLED panel ve 144 Hz yenileme hızı ile birlikte akıcı bir performans sağlanıyor. 1260 x 2800 piksel çözünürlükle gelen model, HDR10 desteği ve 1.300 nit maksimum parlaklığa izin veriyor.

Arka tarafta 50 MP ana kamera ve 8 MP’lik geniş açılı lens taşıyan iQOO cihazı, ön kısımda ise 16 MP’lik bir selfie kamerası barındırıyor. 120 watt hızlı şarja sahip telefonda 5.000 mAh pil kapasitesi bulunuyor.

iQOO Neo 8 Pro’nun satış fiyatı belli oldu. 31 Mayıs tarihinde ilk olarak Çin’de satışa çıkacak olan cihazın 3.099 Çin Yuanı karşılığında raflarda boy göstereceği öğrenildi. Bu rakamlar vergiler hariç güncel kur oranına göre yaklaşık 8 bin 700 TL’ye tekabül ediyor.

iQOO Neo 8 özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6,67 inç AMOLED, 1260 x 2800 piksel çözünürlük kalitesi, 144 Hz yenileme, 1.300 nit parlaklık ve HDR10 desteği

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1, sekiz çekirdekli (3,0 GHz’de bir Cortex-X2, 2,5 GHz’de üç Cortex-A710 ve 1,80 GHz’de dört Cortex-A7510) ile Adreno 730 GPU

Bellek: 256 GB ve 512 GB depolama ile 12 GB ve 16 GB RAM

Arka kamera: 2 MP derinlik sensörü ve 50 MP f/1.88 ana sensör

Ön kamera: 16 MP f/2.45 selfie kamerası

Pil: 120 W hızlı şarjlı 5.000 mAh

Bağlantı: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.4 ve USB-C girişi

Serinin giriş seviyesi olan iQOO Neo 8 modeli, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciden güç alıyor. 512 GB depolama ve 16 GB’a kadar RAM kapasitesine izin veren modelde 6,67 inç AMOLED panel ve 144 Hz yenileme hızı sunuluyor.

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile gelen cihaz, ön kısımda ise 16 MP selfie kamerası taşıyor. 120 watt hızlı şarja ev sahipliği yapan modelde 5.000 mAh pil kapasitesi karşımıza çıkıyor.

Tıpkı iQOO Neo 8 Pro gibi 31 Mayıs’ta ilk etapta yalnızca Çin’de satışa çıkacak olan serinin standart modeli, 2.299 Çin Yuanı karşılığında listelenecek. Güncel kura göre bu rakamın yaklaşık 6 bin 400 TL’ye eşit geldiğini hatırlatmakta fayda var. Her iki cihazın da ne zaman diğer ülkelerde raflara geleceği ise şimdilik maalesef bilinmiyor.