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    Haberler Yapay Zeka

    iPhone 16’nın Visual Intelligence özelliği iPhone 15 Pro serisine geliyor

    Apple, iPhone 16'da yer alan Visual Intelligence yapay zeka desteğinin iPhone 15 Pro serisine getirileceği doğruladı.
    Apple Visual Intelligence
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    • iPhone 16'nın Visual Intelligence yapay zeka özelliği yakında iPhone 15 Pro serisine de geliyor.
    • iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max iddialara göre Nisan ayında gelecek yeni güncelleme ile birlikte bu yapay zeka işlevinden yararlanabilecek.
    • Kullanıcılar Eylem Düğmesi ve Kontrol Merkezi aracılığıyla bu özelliği kullanabilecek.

    Teknoloji devi Apple, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’e gelecekteki bir yazılım güncellemesiyle Visual Intelligence özelliğini getireceğini doğruladı. Merakla beklenen yapay zeka özelliğinin çok yakında bir önceki amiral gemisi telefon ailesinde kullanılabileceği açıklandı.

    Cihazın kamerasını kullanarak nesneleri gerçek zamanlı olarak tanımlamanızı sağlayan yapay zeka özelliği ilk olarak iPhone 16 serisinde tanıtılmıştı. Bu işlevin aktif hale getirilmesi için yeni Kamera Denetimi tuşuna ihtiyaç duyulmuştu. Apple şimdi ise bu özelliğin önceki nesil modellerde Eylem Düğmesi ve Kontrol Merkezi üzerinden erişilebilir olacağını söyledi.

    iPhone 15 Pro serisi yeni yapay zeka özellikleri alacak

    Visual Intelligence, Apple’ın kullanıcı deneyimlerini iyileştirmeyi vadeden yapay zeka destekli özellikler paketi olan Apple Intelligence’ın bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar için gelişmiş ve pratik araçlar sunan bu özellik, AI konusunda iPhone 15 Pro ailesini daha işlevsel bir hale getirecek.

    Android Authority’nin haberine göre Apple Vision Pro gibi diğer cihazlar için de bu işlevsellik onaylanmıştı. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max de dahil olmak üzere bu cihazların Nisan ayında yeni Apple Intelligence özelliklerini alması bekleniyor.

    Visual Intelligence

    iPhone 15 Pro modellerine Visual Intelligence özelliğinin gelmesi, Apple’ın gelişmiş özelliklerinin erişilebilirliğini önceki yıllardaki cihazlara da genişletmek istediğini gösteriyor. Önümüzdeki ay onaylanan Apple Intelligence’ın 8 yeni dil seçeneği ile geleceği ve farklı bölgelerdeki kullanıcılara desteğin genişletileceği biliniyor. Şimdilik açıklanan listede Türkçe seçeneğine maalesef yer verilmiyor.

    Visual Intelligence nasıl çalışıyor?

    Çok yakında karşımıza çıkması beklenen yeni güncelleme ile birlikte iPhone 15 Pro kullanıcılarının Eylem Düğmesi aracılığıyla Visual Intelligence özelliğini aktif hale getirebileceği söyleniyor.

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    Kullanıcılar bu yeni yapay zeka hizmetine Kontrol Merkezi üzerinden hızlı bir şekilde erişim sağlayabilecek. Amiral gemisi iPhone 16 serisinde yer alan özel Kamera Denetimi düğmesine gerek kalmadan kullanıcılar bu hizmetten yararlanabilecek.

    Apple şimdilik bu yeni özelliğin hangi iOS güncellemesiyle geleceğini belirtmedi. Fakat yakında bu işlevin Beta sürümüne gelmesi ve Nisan ayında genel kullanıma sunulması beklenen iOS 18.4 güncellemesine dahil edilebileceği öne sürülüyor.

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    Son olarak yakın tarihli raporlarda, Apple Intelligence yapay zeka desteğine sahip yenilenmiş Siri’nin iOS 18.5 güncellemesine taşındığı ortaya çıktı. Ayrıca bu hafta tanıtılan iPhone 16e ile ilgili mini inceleme içeriğimize de göz atabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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