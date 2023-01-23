Güneşle şarj edilen elektrikli araba: Aptera Launch Edition tanıtıldı

2005 yılında Chris Anthony ve Steve FAmbro tarafından kurulan ABD merkezli yüksek verimli otomobil şirketi Aptera Motors, dikkat çekici bir ürünle karşımıza çıktı. Şirket, gövdesinde yer alan güneş panelleri sayesinde güneşle şarj edilebilen elektrikli otomobil modelinin geliştirilme aşamasını tamamladı. Uzun bir süredir heyecanla beklenen araç nihayet resmi olarak tanıtıldı. Fiili üretim aşamasına başlamadan önce ‘Delta’ adı verilen en son seri öncesi sürüm üzerinde çalışılmaya devam edilen Aptera Launch Edition, olağanüstü tasarımıyla tüm gözleri üzerine çevirmeyi başardı.

Aptera Launch Edition fütüristik tasarımı ile beğeni topladı

Üç tekerleğe ev sahipliği yapan ve verimli aerodinamiğe sahip elektrikli araç, fütüristik görünümü ile fark yaratıyor. Kısa bir süre sonra seri üretime başlayacak olan model, şirket tarafından aktarılan bilgilere göre 128 kW’lık bir elektrik motoru ile donatılıyor. 3 tekerlek çekiş entegreli aracın maksimum hızı 162 km/saat olarak belirtiliyor. 0’dan 96 km/s hıza ise yalnızca 4 saniye gibi son derece kısa bir zamanda ulaştığı belirtiliyor.

Aptera, göz alıcı tasarımıyla herkesin beğenisini toplamayı başaran aracın 643 kilometreye varan bir menzile sahip olduğunu açıklıyor. Öte yandan aracın en ilgi çekici yanı ise şirketin özel olarak geliştirdiği solar şarj teknolojisi olarak biliniyor. Araç, Güney Kaliforniya gibi güneşli iklim koşullarına ev sahipliği yapan bölgelerde, günde 64 kilometreye kadar geri kazanım vaat ediyor.

Güneş panelleri, pili maksimum 700 watt’a kadar şarj edebiliyor. Aptera’nın basın açıklamasına göre Güney Kaliforniya bölgesinde yaşayan insanlar, güneş panelleri tarafından üretilen enerjiden faydalanarak, potansiyel olarak araçlarını bir elektrik prizinden ya da kolondan şarj etmek zorunda kalmayacak.

6,6 kW’a kadar alternatif akım sağlayan araçta hızlı şarj teknolojisi ise ilerleyen süreçte duyurulacak. Şu anda yalnızca Aptera Launch Edition sürümü piyasaya çıkacağından dolayı, ilk etapta müşterilerin şirketin sunmayı amaçladığı farklı aktarma organı opsiyonlarını seçemeyecek. Ancak aracın gelecek süreçte 25 kWh, 40 kWh, 60 kWh ve 100 kWh pillere sahip olacağı ve 1.600 kilometreye kadar varabilecek bir menzil taşıyacağı belirtiliyor.

Fütüristik tasarımıyla göz alıcı bir görünüme sahip olan aracın 2023 yılı sonundan itibaren satışa sunulacağı belirtiliyor. Şirket, kaynak yaratma hedeflerine ulaşması durumunda, daha net bir teslimat zaman çizelgesi duyuracak. Araç ilk etapta yalnızca 40 bin sipariş alacak. Aptera Launch Edition’ın fiyatı ise 33 bin 200 dolardan başlayan rakamlarla alıcılara hitap edecek.