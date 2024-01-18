Google yüzlerce kişiyi işten çıkarıyor

Google yeni işten çıkarma kararını açıkladı. Dünyanın dört bir yanındaki ofislerinde görev alan yüzlerce çalışanının işine son veren şirket, bu sayede mali durumunu kontrol altına almayı amaçlıyor. İlk olarak Business Insider tarafından ortaya çıkarılan bu bilgiler, şimdi şirket tarafından da resmi olarak doğrulandı.

Çok sayıda çalışanı ile yollarını ayırmaya karar veren şirket, şimdilik maalesef ki tam olarak kaç kişinin işten çıkarıldığını açıklamadı. Fakat bu durumdan etkilenen birim belli oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre Google, satış sektöründe sınırlamaya giderek reklam satışlarıyla ilgilenen bir grup personelini işten çıkardı.

Google reklam departmanında çok sayıda işten çıkarma gerçekleştiriyor

Google tarafından alınan işten çıkarma kararı, şirketin reklam departmanını yeniden yapılandırma isteğinden kaynaklanıyor. Bu karardan etkilenen çalışanların önemli bir çoğunluğunun, büyük müşteriler ile ilgilenen ekibin bir parçası olduğu belirtiliyor. Bununla beraber firma, artık orta düzey reklamverenlere daha fazla yoğunluk gösterileceğini vurguluyor.

Bir Google sözcüsünün The Verge’e verdiği demeçte, “Ekibimizi yeniden yapılandırmak ve Ads müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için her yıl zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hizmet taleplerini karşılamak için müşterileri doğru uzman ekiplere ve satış kanallarına götürmeye odaklanıyoruz” ifadesine yer verildi.

Bununla birlikte Google, işten çıkarma kararından etkilenen kişilerin hemen şirketteki diğer alanlarda mevcut olan boş pozisyonlara başvuru yapabileceğini bildirdi.

Bir haftada ikinci toplu işten çıkarma kararı

Google’ın aldığı bu karar, şirketin bir hafta içinde ikinci toplu işten çıkarma haberi oluyor. Kısa süre önce de şirket, yine maliyetlerini dengelemek adına yüzlerce çalışanını işten çıkarmıştı. Bundan etkilenen çalışanlar arasında sesli asistan, artırılmış gerçeklik ve donanım birimleri etkilenmişti. Fakat ortaya çıkan son bilgiler, şirketin personel kesintilerine devam edeceğine işaret etti.

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Google CEO’su Sundar Pichai, şirketteki personel sayısını daha da küçültmeyi planlıyor. Çok sayıda kişinin işten çıkarıldığını bu dönemde Pichai’nin kalan çalışanlara bir not gönderdiği ortaya çıktı. Tecrübeli yönetici bu notta yıl boyunca bazı ekiplerle alakalı yeni kararlar alınabileceğini bildirdi. Dolaylı da olsa Pichai, yeni işten çıkarmaların imasında bulundu.

Pichai, şirketin belirli pazarlarda işlerini daha basit bir hale getirmek ve daha hızlı aksiyon sağlayabilmek adına böyle bir karar aldıklarını savunuyor. Geçen yıl 12 bin kişiyi işten çıkaran şirkette bu yıl çalışanları oldukça zor bir süreç bekliyor.