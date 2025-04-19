Fitbit akıllı saatler Google Asistan’a veda ediyor

Google Asistan hizmeti Fitbit akıllı saatlerden ayrılıyor.

Türkiye'nin dahil olmadığı belirli bölgelerde kullanıcılar Alexa ile sanal asistan hizmetinden yararlanmaya devam ediyor.

Çok yakında Asistan'ın yerini Gemini AI'ın alması bekleniyor.

Teknoloji devi Google, Asistan hizmetine veda etme konusunda kararlı görünüyor. Şirket, akıllı telefonlarda bu aracı yeni Gemini yapay zekasıyla değiştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Aynı zamanda kulaklıklarda, akıllı saatlerde, tabletlerde ve otomobillerde de benzer bir değişimin kademeli olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Wear OS’a geçişin yaklaştığı yönündeki ilk işaretler Ocak ayında ortaya çıkmıştı. Ancak Google Asistan yalnızca Wear OS saatlerinden ayrılmıyor. Android Authority tarafından aktarılan bilgilere göre Fitbit akıllı saat kullanıcıları da yakında ne yazık ki Asistan’ı kaybedecek.

Fitbit cihazlarında Google Asistan için yolun sonu

Mart ayında resmi Fitbit topluluk forumunda, bir moderatörün önümüzdeki haftalarda Fitbit cihazlarındaki Google Asistan’ın kullanımdan kaldırılacağını duyurduğu gizli bir paylaşım yer aldı. Bu dikkat çeken gönderi, Fitbit akıllı saatlerde doğrudan Asistan aracılığıyla sesli kontrolün sonu anlamına geliyor.

Forum sayfasında moderatörün paylaştığı duyurunun tam metni şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Önümüzdeki birkaç hafta içinde, Google Asistan’ı Fitbit cihazınızdan aşamalı olarak kaldıracağız. Bu süreç hakkında daha fazla bilgiyi burada okuyabilirsiniz. Bu değişiklik, Google Asistan aracılığıyla aktivitelerin sesle kontrol edilmesinin yakında Fitbit cihazınızda artık kullanılamayacağı anlamına geliyor.”

Bazı kullanıcılar ayrıca ekranlarında şu bildirimin belirdiğini bildiriyor:

“Fitbit saatlerindeki Google Asistan kapanıyor. Bu özellik önümüzdeki haftalarda çalışmayı durduracak.”

Belirli bölgelerde Alexa ile sanal asistan desteği devam edecek

Fakat yine de sanal asistan hizmeti Fitbit akıllı saatlerinden tamamen kaybolmayacak. Alexa aracı kullanıcıların erişimine sunulmaya devam edecek. Fakat Amazon’un asistan aracının şu anda Türkiye’de desteklenmediğini hatırlatmakta fayda var.

Amazon Alexa bazı kullanıcılar için alternatif olmaya devam etse de bu hizmetin kullanılabilirliği, belirli bölgeye ve desteklenen dile göre değişiyor. Birçok kişi için bu değişiklik, alıştıkları işlevselliğin kaybolması anlamına gelecek. Bazı etkinlikler ve görevler maalesef artık sesle gerçekleştirilemeyecek.

Bu önemli değişiklik, Google’ın tüm cihazlarda kontrolü ve akıllı işlevleri kademeli olarak Gemini sisteminde merkezileştirmeyi amaçlayan daha kapsamlı stratejisinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Fakat ne yazık ki şirket henüz Gemini’nin diğer cihazlarda ne zaman piyasaya sürüleceğine dair henüz net bir tarih vermedi.