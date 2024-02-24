Avast kullanıcı verilerini sattığı için 16,5 milyon dolar ceza aldı

Dünyanın en büyük siber güvenlik şirketleri arasında kabul edilen Avast büyük bir skandal ile gündeme geldi. Teknoloji dünyasında sansasyon yaratan tartışmalar, Avast’a yüklü bir para cezası çarptırılmasına neden oldu. Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından Avast firmasına kullanıcı verilerini sattığı iddiasıyla 16,5 milyar dolarlık ceza kesildi.

Federal Ticaret Komisyonu tarafından açınan bu karar, Avast’ın kullanıcı verilerini rızası olmadan toplayıp sattığı iddialarının hemen arkasından geldi. Bunun yanı sıra şirketin aynı zamanda reklam amacıyla web tarama verilerini atması ve ayrıca lisanslaması da yasaklı hale geldi.

Federal Ticaret Komisyonu harekete geçti

The Verge’ün haberine göre Avast, 2014 yılından 2020 yılına kadar antivirüs yazılımı ve tarayıcı uzantısı üzerinden kullanıcıların internette gezinmelerine ilişkin önemli ölçüde veri topladı. İddialara göre şirket, bu verileri 100’ün üzerinde firmaya satarak kullanıcıların güvenini yıktı. Kullanıcı gizliliğini ihlal eden siber güvenlik şirketi, bu şekilde tartışmaların odak noktası haline gelerek eleştiri oklarının hedefi oldu.

Avast, FTC tarafından yalnızca para cezası almadı. Bunun yanı sıra Federal Ticaret Komisyonu, Avast’ın bu eylemlerine işaret ederek şirkete web tarama verilerini reklam amacıyla satmasını ve lisanslamasını yasaklı hale getirdi.

Alınan bu tedbirlerin sebebi ise daha fazla kullanıcı verisi ihlalini engellemek olarak belirtiliyor. Avast’ın bu skandal hareketi, teknoloji şirketleri arasında etik veri toplama ve kullanımına ilişkin önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.

FTC tarafından Avast ile ilgili başlatılan inceleme, Avast’ın yan kuruluşu olarak bilinen Jumpshot üzerinden kullanıcıların bilgilerini ticarileştirdiğini ortaya çıkarmasıyla gündemde kendine yer buldu. Siber güvenlik şirketi satışlardan evvel tanımlayıcı kullanıcı verilerini yok ettiklerini dile getirse de Federal Ticaret Komisyonu bilgilerin yeteri kadar anonim kalmadığına işaret etti ve buradaki kötüye kullanım tespit edildi.

Avast, FTC ile anlaşma sağladı

Avast her ne kadar daha önce kullanıcıları çevrimiçi olarak takipten koruma konusunda taahhütte bulunmuştu. Fakat FTC tarafından aktarılan bilgiler, şirketin bu konuda kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattığını gösteriyor. FTC’nin iddialarını reddeden Avast ekibi, davaya ilişkin olarak Federal Ticaret Komisyonu ile işbirliği yapma noktasında istekli olduğunu vurgulamıştı.

Avast, kullanıcı verilerinin Jumpshot ile paylaşımına ilişkin soruşturmasını kapatmak üzere FTC ile anlaşma sağladı. Kullanıcıların dijital deneyimini koruma ve geliştirme misyonuna odaklanmaya devam ettiklerini açıklayan şirket, anlaşmazlığı çözüme kavuşturmak için çaba sarf ediyor.