Xiaomi Civi 6 ekran ve kamera iyileştirmeleriyle geliyor

Xiaomi Civi 6 Pro'nun selefine göre önemli iyileştirmelerle karşımıza çıkması bekleniyor.

Merakla beklenen cihaz ekran ve kamera tarafında ciddi iyileştirmeler hazırlıyor.

Civi 6 Pro'nun, serinin alışıldık şık ve zarif çizgisini koruması bekleniyor.

Mayıs ayında Civi 5 Pro’yu piyasaya süren Xiaomi, serinin yeni bir versiyonu için hazırlık yapıyor gibi görünüyor. Ortaya çıkan son raporlar, Xiaomi Civi 6 modelinin daha büyük bir ekran ve geliştirilmiş bir kamera kurulumuna sahip olacağını gösteren ilk teknik özelliklere işaret ediyor.

Gelen son dedikodular, güvenilir bir kaynak olarak tanınan Smart Pikachu’dan geliyor. Aynı zamanda bu bilgiler Digital Chat Station ve Digital Reprint Station gibi diğer tanınmış kaynaklar tarafından da doğrulanıyor. Bu da Xiaomi’nin ekran ve kamera tarafında ciddi gelişmeler sunmaya hazırlandığını yansıtıyor.

Xiaomi Civi 6’dan neler bekleniyor?

Xiaomi Civi 6, geçtiğimiz aylarda tanıtılan Xiaomi Civi 5 Pro’da görülen 5,5 inçlik ekrana kıyasla küçük bir boyut artışı sunarak 6,6 inçlik bir ekranla piyasaya sürülecek.

Söylentiler, ekranın teknolojisine veya çözünürlüğüne işaret etmese de Çinli markanın Mayıs ayında tanıtılan ve 1236×2750 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED ekrana sahip modelde gördüğümüze benzer bir teknoloji sunması bekleniyor.

Ancak söylentiler sadece ekranla da sınırlı değil. İddialara göre Xiaomi, Civi 6 için güncellenmiş bir kamera modülünü test ediyor. Şirket öncelikli olarak telefoto lensi geliştirmeye odaklanıyor.

Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse Civi 5 Pro, Leica imzalı üçlü arka kamera setiyle duyurulmuştu. Bu kameralar 50 megapiksel ana sensör, yine 50 megapiksel ikincil telefoto sensör ve 12 megapiksel üçüncül ultra geniş açılı sensörden oluşuyordu.

Yani şirketin geçen ayki lansmanda görülenden daha da iyi bir ana kamera kurulumu sunmasını bekleyebiliriz. Selfie tarafında ise bu yılki modelde 50 megapiksellik bir sensör bulunduğunu ekleyelim. Xiaomi Civi 5 Pro’nun teknik özellikleri şöyleydi:

Ekran: 1.400 nit tepe parlaklığa sahip 6,55 inç OLED ekran, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı

1.400 nit tepe parlaklığa sahip 6,55 inç OLED ekran, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM

12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB UFS 4.0 depolama

256 GB ve 512 GB UFS 4.0 depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP Summilux ana sensör (OIS), Samsung JN5 50 MP telefoto sensör (2x optik zoom) ve 12 MP ultra geniş sensör

50 MP Summilux ana sensör (OIS), Samsung JN5 50 MP telefoto sensör (2x optik zoom) ve 12 MP ultra geniş sensör Bağlantı: Wi-Fi 7, NFC ve IR desteği

Wi-Fi 7, NFC ve IR desteği Batarya kapasitesi: 67W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

67W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2 kullanıcı arayüzü

Xiaomi Civi 6 ile ilgili bilgiler henüz cihazın erken aşamada olduğunu bizlere gösteriyor. İlerleyen haftalarda cihazla alakalı daha fazla detayın ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.