Hafif ve seyahate uygun yapısıyla DJI RS 3 Mini tanıtıldı

Piyasanın önde gelen aynasız kamera ve lens çözümlerini desteklemek için özel olarak geliştirieln DJI RS 3 Mini, hafif ve kolay taşınabilir yapısıyla fotoğrafçılar için konforlu bir deneyim vaat ediyor. Seyahat sırasında rahatlıkla kullanılabilen gimbal cihazı, RS 3 serisinin öne çıkan özelliklerini ve stabilizasyon performansını devralıyor. Fakat minimal ve kompakt tarzıyla daha iyi bir kullanım rahatlığı sunuyor.

DJI tarafından açıklanan bilgilere göre yeni RS 3 Mini görüntü sabitleyici modeli, RS 3 Pro’ya göre yaklaşık yüzde 50 ve RS 3’e göre ise yüzde 40 daha hafif bir yapıda karşımıza çıkıyor. Tek elle son derece etkileyici sonuçlar almaya katkıda bulunan gimbal cihazı, 2 kilograma kadar ağırlık yüklerine dayanabiliyor. Deklanşör kontrolü, 3. nesil DJI sabitleme algoritması, yerel yatay ve dikey modlar arasında geçiş yapma gibi fonksiyonlar ürünün öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

DJI RS 3 Mini, 800 gramdan daha hafif yapısıyla dikkat çekiyor

Yalnızca 795 gram ağırlığa sahip olan gimbal modeli, çok çeşitli geleneksel aynasız kamera ve lens kombinasyonları ile uyum içerisinde çalışıyor. Güçlü bir motora sahip olan cihaz, yeniden dengelemeye gerek kalmadan, yakınlaştırma maksimum odak uzaklığına ulaştığında dahi çekilen görüntülerin sabit kalması sağlanıyor.

İçerik üreticiler için etkileyici bir performans sunan DJI RS 3 Mini, yerel olarak dikey çekim desteği taşıyor. Bunun için kullanıcılar ek aksesuarlardan yararlanarak dengeleyicinin dönüş açısını sınırsız bir hale getirebilir. Cihaz ayrıca, kameranın bükülmesini ve gevşemesini önleyen yeni bir kavisli konumlandırma özelliğini bünyesinde taşıyor. RS 3 Pro modelinde de yer alan 3. nesil stabilizasyon algoritması bu modelde de karşımıza çıkarken; öte taraftan statik ya da hareketli her türlü kullanım senaryosunda etkileyici bir performans elde etmeniz mümkün kılınıyor.

Kablosuz Bluetooth deklanşör desteğiyle etkileyici bir performans sunuluyor

Ultra yumuşak hareketler ile kusursuz sonuçlar doğuran görüntüler elde etmenize katkıda bulunan DJI imzalı yeni gimbal modeli, kablosuz Bluetooth deklanşör özelliğini kullanıcılara getiriyor. Günümüzde pek çok aynasız fotoğraf makinesi bu bağlantıyı destekliyor. Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar, video kaydı ya da fotoğraf çekimi sırasında doğrudan cihazın üzerindeki kayıt düğmesi aracılığıyla kontrol imkanı sunuyor. Böylelikle hiç vakit kaybetmeden, küçük bir parmak hareketiyle doğrudan çekime odaklanmanız mümkün hale geliyor.

DJI RS 3 Mini, desteklenen dijital lense sahip bir Sony kamera ile kullanılabiliyor. Öte taraftan lensin optik ya da dijital yakınlaştırması direkt olarak ön kadranla kontrol edilebiliyor. Böylelikle kamera kontrol kablosu ihtiyacı tümüyle ortadan kalkıyor. 1,4 inç renkli dokunmatik ekran sunan üründe, özel sabitleme modlarını seçmek için bir kısayol düğmesi ve odaklama için tek elle kolayca erişilebilen bir ön tekerlek yer alıyor. Şirket, bu cihazla fotoğrafçılara 10 saate kadar pil ömrü vaat ediyor. Aynı zamanda maksimum 2,5 saat içinde bataryanın tam doluma ulaşabileceği açıklanıyor.

DJI RS 3 Mini’nin fiyatı da resmen duyuruldu. Aynasız kameralar için geliştirilen görüntü sabitleyicisi, 389 Euro (vergiler hariç yaklaşık 7 bin 800 TL) karşılığında raflara gelecek. Cihazın ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ise şimdilik açıklanmadı.