POCO F7, Redmi Turbo 4 Pro ile tıpatıp aynı olacak

POCO F7, yakın zaman önce duyurulan Redmi Turbo 4 Pro'nun yeniden markalandırılmış sürümü olarak piyasaya çıkacak.

Merakla beklenen cihazda Snapdragon 8s Gen 4 çipinin yer alması bekleniyor.

Fiyat-performans odaklı bir mobil deneyime kapı aralayacak POCO F7, Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin piyasaya süreceği ailenin bir sonraki cihaz olarak karşımıza çıkacak. İlk olarak ortaya çıkan bazı bilgiler, modelin küresel çapta Redmi Turbo 4 Pro‘nun yeniden markalandırılmış bir sürümü olarak piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

91mobiles’ın aktardığı bilgilere göre Redmi Turbo 4 Pro yazılımında bu detayları doğrulayan detaylar bulundu. Bu bağlamda POCO markalı cihazın 25053PC47I olarak tanımlandığı, burada sondaki “I” harfinin ise Çin malı telefonun Hindistan versiyonunu ifade ettiği belirtiliyor.

Aynı numara, cihazın aldığı BIS ve FCC belgelerinde de gösteriliyordu. Ayrıca Redmi Turbo 4 Pro yazılımında cihazın piyasa adı POCO F7 olarak gösteriliyor.

Akıllı telefonun lansmanında hangi teknik özelliklere sahip olacağı konusunda da herhangi bir detay bulunmuyor. Daha önce alınan sertifikalarda 4G, 5G, Bluetooth ve NFC bağlantı desteği yer alıyordu.

POCO F7’den neler bekleniyor?

Merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli Mart ayında piyasaya sürülen 120 Hz OLED ekran, Snapdragon 8s Gen 4 çip ve 7.550 mAh batarya ile gelen Redmi 4 Turbo Pro’nun yeniden adlandırılmış versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla cihaz, teknik özellikleri bakımından neredeyse aynı yapıya ev sahipliği yapacak.

Ancak yine de POCO F7’nin teknik özelliklerde bazı farklılıklara rastlayabiliriz. Örneğin yakın zamanda daha küçük kapasiteli bir bataryaya işaret eden bazı söylentilerle piyasaya sürülmesi de mümkün.

Redmi Turbo 4 Pro teknik özellikleri