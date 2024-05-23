POCO F6 serisi telefon ailesi piyasaya sürüldü

Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliğinde yeni akıllı telefon ailesini karşımıza çıkardı. Uzun bir süredir merakla beklenen ve hakkında pek çok sızıntı haberi ortaya çıkan POCO F6 serisi resmen duyuruldu. Standart POCO F6 modelinin yanı sıra F6 Pro cihazına da yer verilen seri küresel pazar için tanıtıldı.

Snapdragon işlemcilerden güç alan POCO telefon serisi, şık tasarımlarının yanı sıra kuvvetli donanımlarıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Heyecanla beklenen cihazların tüm merak edilen detayları resmen açıklandı. İşte ayrıntılar…

POCO F6 özellikleri

Ekran: 1,5K çözünürlüğe sahip 6,67 inç Flow AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüğe sahip 6,67 inç Flow AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, kızılötesi ve stereo ses

5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, kızılötesi ve stereo ses Batarya kapasitesi: 90 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

90 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 kullanıcı arayüzü

Serinin standart modeli olan POCO F6’da Snapdragon 8s Gen 3 yonga setiyle yüksek bir performans vadediliyor. 12 GB RAM ve 512 GB depolamaya imkan sağlayan model siyah, beyaz ve titanyum renk seçenekleriyle karşımıza çıkıyor.

Arka tarafta 50 MP + 8 MP’lik çift kamera setine ev sahipliği yapan cihaz, 90 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil kapasitesiyle geliyor. 1,5K çözünürlük, 2.400 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızına ship 6,67 inç Flow AMOLED ekranla gelen cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı HyperOS yazılımıyla çalışıyor.

POCO F6 Pro özellikleri

Ekran: WQHD+ çözünürlüklü 6,67 inç Flow AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

WQHD+ çözünürlüklü 6,67 inç Flow AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör

50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, kızılötesi ve stereo ses

5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, kızılötesi ve stereo ses Batarya kapasitesi: 120 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

120 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 kullanıcı arayüzü

POCO F6 serisi akıllı telefon ailesinin daha gelişmiş seçeneği olan F6 Pro’da Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti bulunuyor. 16 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanıyla eşleştirilen ürün siyah ve beyaz renk seçenekleriyle listeleniyor.

WQHD+ çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı ve 4.000 nit tepe parlaklığa sahip 6,67 inç Flow AMOLED ekranla gelen cihaz, arka tarafta üçlü kamera seti sunuyor. 50 MP + 8 MP + 2 MP’lik bir kamera konfigürasyonu sağlanıyor. 120 watt hızlı şarja sahip 5.000 mAh pil sunan model, sadece 19 dakikada yüzde 100 şarj dolumu vaat ediyor.

POCO F6 serisi fiyatları

POCO’nun yeni telefonları küresel pazarda raflarda boy göstermeye başlayacak. Serinin standart modeli olan POCO F6’nın fiyatı 379 dolardan başlıyor. Daha gelişmiş seçenek olan POCO F6 Pro ise 499 dolardan başlayan rakamlarla alıcılara hitap ediyor.