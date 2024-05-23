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    POCO F6 serisi telefon ailesi piyasaya sürüldü

    POCO F6 serisi akıllı telefon ailesi bugün küresel pazar için resmen tanıtıldı. Cihazların özellikleri ve satış fiyatları duyuruldu.
    POCO F6 serisi
    Görsel: POCO

    Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliğinde yeni akıllı telefon ailesini karşımıza çıkardı. Uzun bir süredir merakla beklenen ve hakkında pek çok sızıntı haberi ortaya çıkan POCO F6 serisi resmen duyuruldu. Standart POCO F6 modelinin yanı sıra F6 Pro cihazına da yer verilen seri küresel pazar için tanıtıldı.

    Snapdragon işlemcilerden güç alan POCO telefon serisi, şık tasarımlarının yanı sıra kuvvetli donanımlarıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Heyecanla beklenen cihazların tüm merak edilen detayları resmen açıklandı. İşte ayrıntılar…

    POCO F6 özellikleri

    • Ekran: 1,5K çözünürlüğe sahip 6,67 inç Flow AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
    • RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 20 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, kızılötesi ve stereo ses
    • Batarya kapasitesi: 90 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 kullanıcı arayüzü

    Serinin standart modeli olan POCO F6’da Snapdragon 8s Gen 3 yonga setiyle yüksek bir performans vadediliyor. 12 GB RAM ve 512 GB depolamaya imkan sağlayan model siyah, beyaz ve titanyum renk seçenekleriyle karşımıza çıkıyor.

    POCO F6
    Görsel: POCO

    Arka tarafta 50 MP + 8 MP’lik çift kamera setine ev sahipliği yapan cihaz, 90 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil kapasitesiyle geliyor. 1,5K çözünürlük, 2.400 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızına ship 6,67 inç Flow AMOLED ekranla gelen cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı HyperOS yazılımıyla çalışıyor.

    POCO F6 Pro özellikleri

    • Ekran: WQHD+ çözünürlüklü 6,67 inç Flow AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
    • RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 16 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, kızılötesi ve stereo ses
    • Batarya kapasitesi: 120 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 kullanıcı arayüzü

    POCO F6 serisi akıllı telefon ailesinin daha gelişmiş seçeneği olan F6 Pro’da Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti bulunuyor. 16 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanıyla eşleştirilen ürün siyah ve beyaz renk seçenekleriyle listeleniyor.

    POCO F6 Pro
    Görsel: POCO

    WQHD+ çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı ve 4.000 nit tepe parlaklığa sahip 6,67 inç Flow AMOLED ekranla gelen cihaz, arka tarafta üçlü kamera seti sunuyor. 50 MP + 8 MP + 2 MP’lik bir kamera konfigürasyonu sağlanıyor. 120 watt hızlı şarja sahip 5.000 mAh pil sunan model, sadece 19 dakikada yüzde 100 şarj dolumu vaat ediyor.

    POCO F6 serisi fiyatları

    POCO’nun yeni telefonları küresel pazarda raflarda boy göstermeye başlayacak. Serinin standart modeli olan POCO F6’nın fiyatı 379 dolardan başlıyor. Daha gelişmiş seçenek olan POCO F6 Pro ise 499 dolardan başlayan rakamlarla alıcılara hitap ediyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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