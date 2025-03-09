Elektrikli araçlarla geniş entegrasyon sunacak Meizu 22’nin çıkış tarihi netleşti

Merakla beklenen Meizu 22'nin çıkış tarihi netleşti.

Şirketten gelen bilgilere göre Meizu 22 modeli Nisan ayında resmen duyurulacak.

Amiral gemisi telefon, elektrikli araçlarla geniş bir entegrasyon desteğine ev sahipliği yapacak.

Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025, birçok yeni ürünün sergilendiği, teknoloji meraklıları için kaçırılmayacak bir etkinlik oldu. Etkinlikte yeni Note 22 ve mblu 22 gibi orta sınıf telefonlarını piyasaya tanıtan ve sahalara geri dönen Meizu dikkatleri üzerine çekti. Şirket şimdi başka bir cihazla sürpriz şekilde karşımıza çıktı.

Şirketten gelen açıklama ile birlikte Meizu 22’nin çıkış tarihi Nisan ayında gerçekleşecek. Firma henüz çok fazla ayrıntı açıklamadığı için cihazın teknik özellikleri henüz bilinmiyor. Fakat sızdırılan bazı raporlar, cihazla alakalı önemli birtakım detayları gözler önüne seriyor.

Meizu 22, Snapdragon 8 Elite çipini destekleyecek

GSMArena’nın haberine göre merakla beklenen Meizu 22 modeli, markanın yeni akıllı telefon serisinin piyasaya sürülecek ilk modeli olacak. Meizu 21 serisinde gördüğümüz lansman takviminin devam etmesi haline, bir sonraki model ise Meizu 22 Pro olarak karşımıza çıkacak.

Mobil Dünya Kongresi 2025‘ten sızdırılan görsellerde sekizgen kamera modülüne sahip bir tasarım görülüyor. Fakat ne yazık ki şimdilik kamera sensörleri hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Üst düzey özellikler ile donatılacak Meizu 22’nin amiral gemisi sınıfında listeleneceği düşünülüyor. Cihaz, şu anda piyasada mevcut en gelişmiş mobil işlemcilerden biri olan Snapdragon 8 Elite çipini kalbinde taşıyacak.

Samsung Galaxy S25 serisi, Xiaomi 15 Ultra, OnePlus 13, Honor Magic 7 Pro ve Redmi K80 Pro gibi modellerde de karşılaştığımız bu yonga seti, kullanıcılar için olağanüstü bir deneyim ortaya koyacak.

Meizu 22, Flyme Auto sayesinde elektrikli araçlarla uyumlu olacak

Merakla beklenen cihazın gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda modelin, Flyme’nin tescilli AIOS işletim sisteminin son sürümüyle donatılması bekleniyor.

Cihazın otomotiv dünyasına özel tasarlanan Flyme Auto sistemi sayesinde elektrikli araçlarla da uyumlu olması bekleniyor.

Volvo, Polestar, Lynk & Co, Smart ve Zeekr gibi otomobil markaları tarafından desteklenen Flyme Auto sistemi araçlarda telefon entegrasyonu, multimedya kontrolü, navigasyon, sesli asistan desteği, kablosuz bağlantı ve klima/koltuk ayarı gibi araç kontrollerini destekliyor.

Meizu 22 başlangıç etabında Çin pazarında satışa sunulacak. Üst düzey özellikler sunacak cihazın daha sonra küresel pazara da açılması bekleniyor.