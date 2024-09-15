Meizu Note 21 ve Note 21 Pro mütevazı özellikleri ile global pazara çıktı

Meizu bugün küresel pazar için iki yeni akıllı telefon modeli ile karşımıza çıktı. Meizu Note 21 ve Note 21 Pro cihazları mütevazı teknik özellikleri ile piyasaya duyuruldu. Cihazların henüz satış fiyatları belli olmasa da muhtemelen model fiyat-performans deneyimine yoğunlaşacak gibi görünüyor.

Meizu’nun yeni telefonları şık ve modern tasarımları ile öne çıkıyor. Her iki cihaz da 8 GB RAM kapasitesi, 256 GB dahili depolama alanı, Full HD+ çözünürlüklü 6.7 inç ekranı ve gelişmiş kamera yetenekleriyle adından söz ettirmeye aday görünüyor.

Meizu Note 21 özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,74 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,74 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: Açıklanmayan sekiz çekirdekli bir işlemci

Açıklanmayan sekiz çekirdekli bir işlemci RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

256 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Batarya kapasitesi: 18 watt şarjlı 6.000 mAh pil

18 watt şarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14

Serinin standart modeli olan Meizu Note 21’de Full HD+ çözünürlük kalitesini destekleyen 6,74 inç IPS LCD ekran bulunuyor. 90 Hz yenileme hızına sahip ekranla gelen cihaz, kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralıyor. Cihazın işlemcisi şimdilik ne yazık ki belirtilmiyor. Fakat telefonda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı yer aldığı vurgulanıyor.

50 MP ana kameraya sahip olan Meizu Note 21 modeli çift kamera setinde ayrıca 2 MP’lik bir derinlik sensörü barındırıyor. Cihazın ön kısmında ise 8 MP selfie kamerası yer alıyor. 18 watt şarj desteğine sahip olan telefon 6.000 mAh geniş pil kapasitesiyle donatılıyor.

Meizu Note 21 Pro özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G99 Ultra

MediaTek Helio G99 Ultra RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

256 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Batarya kapasitesi: 18 watt şarjlı 6.000 mAh pil

18 watt şarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14

Serinin en güçlü seçeneği olarak karşımıza çıkan Meizu Note 21 Pro modeli 6,78 inç ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim vaat eden model Full HD+ çözünürlük kalitesini destekliyor. MediaTek tarafından geliştirilen Helio G99 yonga setiyle çalışan cihaz 8 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanı ile eşleştiriliyor.

Çift kamera setiyle gelen standart modelin aksine üçlü kamerayla karşımıza çıkan Meizu Note 21 Pro, 64 MP ana kameraya sahip. Bununla birlikte 2 MP derinlik sensörü ve bir yardımcı lens daha bulunuyor. 30 watt şarj gücüyle çalışan telefon 4.950 mAh pil kapasitesiyle çalışıyor. Serideki her iki cihaz da kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle hizmet veriyor.

Meizu’nun yeni telefonları çok yakında satışa sunulmaya hazırlanıyor. Fakat şimdilik şirket cihazların ne zaman raflara geleceği ve hangi fiyat aralıklarında satılacağını belirtmedi. Konuya ilişkin ilerleyen haftalarda detaylı bir açıklama gelmesi bekleniyor.