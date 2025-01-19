Samsung Galaxy S25 tasarımı ve renk seçenekleri netleşti

Amiral gemisi Galaxy S25 serisi için geri sayım başladı. Merakla beklenen modeller 22 Ocak Çarşamba günü tanıtılacak.

Samsung'un yeni üst düzey modellerinin tasarımları ve renk seçenekleri internete sızdırıldı.

Göz alıcı bir görünüm sunacak modelden neler beklenebileceğine dair önemli ipuçları geldi.

2025’in en iyi telefonları arasında rekabete girecek Samsung Galaxy S25 serisinin tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modellerinin görselleri internete sızdırıldı. Merakla beklenen modeller ile ilgili beklentiler böylelikle adeta tavan yaptı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 22 Ocak Çarşamba akşamı Türkiye saatine göre 21:00’de yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesini tanıtacak. Eylül’de çıkacak iPhone 17 serisi ile doğrudan rekabet edecek modeller, göz alıcı görünümleri ve ilgi çekici renkleriyle adından söz ettirecek. Peki ya Galaxy S25’in tasarımı, renk seçenekleri ve teknik özellikleri neler olacak? İşte cihazla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Samsung Galaxy S25 serisi tasarımı ve renkleri

Yaptığı isabetli tahminlerle adından sıkça söz ettiren Evan Blass, merakla beklenen Samsung Galaxy S25 serisi modellerinin tasarımı ve renk seçeneklerini ortaya çıkardı. Üst düzey cihazların ayrıntılı görselleri internete sızdırıldı.

S25 serisinin üç modelden oluştuğunu hatırlatmakta fayda var. Merakla beklenen seride Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modelleri bulunacak. Yılın ilerleyen aylarında ultra ince tasarımlı Galaxy S25 Slim modeline yer verilecek.

Samsung’un üst düzey akıllı telefon ailesi Qualcomm tarafından geliştirilen yüksek performanslı Snapdragon 8 Elite çipini kalbinde taşıyacak. İddialara göre kamera ve pil kapasiteleri önceki modellere göre değişmeden aynı kalacak. Fakat yeni işlemcinin gücü sayesinde kullanıcı deneyimi olağanüstü seviyelere çıkacak.

Şimdi sızdırılan görüntülerde Galaxy S25 serisinin dört renkte ve Samsung’un çevrimiçi mağazasına özel ek renk tonlarıyla satışa sunulacağı ortaya çıktı. İşte merakla beklenen modellerin görüntüleri…

Galaxy S25

Serinin standart modeli olarak karşımıza çıkması ve 899 Euro başlangıç fiyatıyla raflarda boy göstermesi beklenen Galaxy S25 modelinin tasarımı ve renkleri şu şekilde olacak:

Galaxy S25+

Serinin ara modeli olarak gelecek Galaxy S25+ ise standart modele oldukça benzer bir şekilde şu renklerde ve tasarımda gelecek:

Galaxy S25 Ultra

Son olarak serinin en gelişmiş modeli olacak ve “2025’in en iyi Android telefonu” olabileceği beklentisini yaratan Galaxy S25 Ultra şu şekilde görünecek:

Ortaya çıkan son raporlar, Galaxy S25 serisinin Google Gemini ile derin bir entegrasyon sunacağına işaret ediyor. Bununla birlikte yakın zamanda Galaxy S25 Slim modelinin serideki diğer üyelerle boyut ve kalınlık arasındaki karşılaştırması sızdırıldı.